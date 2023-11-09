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Онкобольных детей договорились перевезти из Газы в Турцию - РИА Новости, 09.11.2023
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10:55 09.11.2023 (обновлено: 11:05 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/deti-1908342755.html
Онкобольных детей договорились перевезти из Газы в Турцию
Онкобольных детей договорились перевезти из Газы в Турцию - РИА Новости, 09.11.2023
Онкобольных детей договорились перевезти из Газы в Турцию
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил газете Turkiye, что договорился с израильским коллегой о переводе онкобольных детей из сектора Газа в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:55
2023-11-09T11:05
турция
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в мире
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил газете Turkiye, что договорился с израильским коллегой о переводе онкобольных детей из сектора Газа в Турцию."Я провел переговоры с министром здравоохранения Израиля. Я высказал свое мнение о том, что дети - это очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего. Он также сказал, что мы правы. Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее", - приводит слова министра газета.Ранее Коджа сообщал, что Анкара и Каир работают над доставкой через КПП "Рафах" в Египет тысячи больных и раненых из Газы. По его словам, Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для лечения раненых в Газе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/snaryady-1908164821.html
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турция, палестина, в мире
Турция, Палестина, В мире
Онкобольных детей договорились перевезти из Газы в Турцию

Турецкий Минздрав: онкобольных детей перевезут из Газы в Турцию

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил газете Turkiye, что договорился с израильским коллегой о переводе онкобольных детей из сектора Газа в Турцию.
"Я провел переговоры с министром здравоохранения Израиля. Я высказал свое мнение о том, что дети - это очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего. Он также сказал, что мы правы. Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее", - приводит слова министра газета.
Ранее Коджа сообщал, что Анкара и Каир работают над доставкой через КПП "Рафах" в Египет тысячи больных и раненых из Газы. По его словам, Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для лечения раненых в Газе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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