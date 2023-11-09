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СМИ: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии - РИА Новости, 09.11.2023
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18:15 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/demonstranty-1908479321.html
СМИ: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии
СМИ: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии
Несколько человек взобрались на здание парламента Шотландии в Эдинбурге в ходе акции в поддержку Палестины и разместили там огромный баннер и палестинский флаг, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:15
2023-11-09T18:15
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Несколько человек взобрались на здание парламента Шотландии в Эдинбурге в ходе акции в поддержку Палестины и разместили там огромный баннер и палестинский флаг, сообщил в четверг телеканал Sky News. "Группа протестующих взобралась на здание парламента Шотландии, чтобы вывесить баннер и палестинский флаг", - говорится в сообщении телеканала. В пропалестинской акции участвовали пять человек. Взобравшись на здание, они разместили баннер с призывом к властям перестать снабжать Израиль оружием и флаг Палестины, передаёт Sky News. Полиция оградила территорию и работает на месте, однако несмотря на действия демонстрантов парламент продолжает свою работу, сообщает телеканал. В октябре двое мужчин взобрались на здание администрации английского города Шеффилд и спустили израильский флаг, после чего подняли вместо него палестинский. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231107/smi-1907949322.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии

Sky News: пропалестинские демонстранты забрались на здание парламента Шотландии

© Фото : Campaign Against Arms TradeПропалестинская акция на здании парламента Шотландии в Эдинбурге
Пропалестинская акция на здании парламента Шотландии в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Campaign Against Arms Trade
Пропалестинская акция на здании парламента Шотландии в Эдинбурге
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Несколько человек взобрались на здание парламента Шотландии в Эдинбурге в ходе акции в поддержку Палестины и разместили там огромный баннер и палестинский флаг, сообщил в четверг телеканал Sky News.
«
"Группа протестующих взобралась на здание парламента Шотландии, чтобы вывесить баннер и палестинский флаг", - говорится в сообщении телеканала.
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В пропалестинской акции участвовали пять человек. Взобравшись на здание, они разместили баннер с призывом к властям перестать снабжать Израиль оружием и флаг Палестины, передаёт Sky News.
Полиция оградила территорию и работает на месте, однако несмотря на действия демонстрантов парламент продолжает свою работу, сообщает телеканал.
В октябре двое мужчин взобрались на здание администрации английского города Шеффилд и спустили израильский флаг, после чего подняли вместо него палестинский.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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