https://ria.ru/20231109/delegatsiya-1908445737.html

Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае

Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае - РИА Новости, 09.11.2023

Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае

Делегация Оренбургской области приняла участие в программе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", где провела... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:14

оренбургская область

новотроицк

оренбургская область

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908437269_0:144:720:549_1920x0_80_0_0_faa23fad6405ebd4bb050ce447819454.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Делегация Оренбургской области приняла участие в программе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", где провела около 12 встреч, сообщает пресс-служба правительства региона. Двухдневная деловая программа проходила в городе Наньчан провинции Цзянси. За два дня работы оренбургская делегация провела встречи, направленные на укрепление сотрудничества и реализацию новых проектов с потенциальными деловыми партнерами. Так, Оренбургская область подписала соглашение о строительстве в Новотроицке предприятия по производству каменной ваты. Планируется, что оно станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Российское предприятие – основной инвестор, а китайская сторона будет поставлять оборудование на новое предприятие и обеспечит сбыт продукции в Китае. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов провел ряд встреч по актуализации и перезагрузке действующих соглашений. Стороны договорились проработать конкретный план действий российских и китайских деловых сообществ. Также оренбургская делегация провела переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" и ТОСЭР в Новотроицке и Ясном. "В Оренбургской области растет индекс промышленного производства и объем инвестиций в основной капитал. Особая экономическая зона, территории социально-экономического развития в Новотроицке и Ясном и в целом большая заинтересованность региона в инвестициях дают свои результаты. Сейчас в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей", - сказал Петухов, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что следующий шаг – увеличение объемов поставок продукции на российский и международный рынки. "По поручению губернатора мы проводим пересборку и актуализацию внешнеэкономической деятельности", - цитирует пресс-служба вице-губернатора. В первом полугодии азиатский экспортный портфель Оренбуржья пополнился продуктами переработки масличных культур, овощей, фруктов, орехов, а также кондитерскими изделиями.

https://ria.ru/20231108/natsproekt-1908234397.html

https://ria.ru/20231027/orenburzhe-1905636854.html

новотроицк

оренбургская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новотроицк, оренбургская область, китай