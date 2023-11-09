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Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае - РИА Новости, 09.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:14 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/delegatsiya-1908445737.html
Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае
Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае - РИА Новости, 09.11.2023
Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае
Делегация Оренбургской области приняла участие в программе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", где провела... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:14
2023-11-09T16:14
оренбургская область
новотроицк
оренбургская область
китай
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Делегация Оренбургской области приняла участие в программе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", где провела около 12 встреч, сообщает пресс-служба правительства региона. Двухдневная деловая программа проходила в городе Наньчан провинции Цзянси. За два дня работы оренбургская делегация провела встречи, направленные на укрепление сотрудничества и реализацию новых проектов с потенциальными деловыми партнерами. Так, Оренбургская область подписала соглашение о строительстве в Новотроицке предприятия по производству каменной ваты. Планируется, что оно станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Российское предприятие – основной инвестор, а китайская сторона будет поставлять оборудование на новое предприятие и обеспечит сбыт продукции в Китае. Вице-губернатор – заместитель председателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов провел ряд встреч по актуализации и перезагрузке действующих соглашений. Стороны договорились проработать конкретный план действий российских и китайских деловых сообществ. Также оренбургская делегация провела переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" и ТОСЭР в Новотроицке и Ясном. "В Оренбургской области растет индекс промышленного производства и объем инвестиций в основной капитал. Особая экономическая зона, территории социально-экономического развития в Новотроицке и Ясном и в целом большая заинтересованность региона в инвестициях дают свои результаты. Сейчас в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей", - сказал Петухов, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что следующий шаг – увеличение объемов поставок продукции на российский и международный рынки. "По поручению губернатора мы проводим пересборку и актуализацию внешнеэкономической деятельности", - цитирует пресс-служба вице-губернатора. В первом полугодии азиатский экспортный портфель Оренбуржья пополнился продуктами переработки масличных культур, овощей, фруктов, орехов, а также кондитерскими изделиями.
https://ria.ru/20231108/natsproekt-1908234397.html
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новотроицк, оренбургская область, китай
Оренбургская область, Новотроицк, Оренбургская область, Китай

Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае
Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Более 10 встреч провела оренбургская делегация на форуме в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Делегация Оренбургской области приняла участие в программе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", где провела около 12 встреч, сообщает пресс-служба правительства региона.
Двухдневная деловая программа проходила в городе Наньчан провинции Цзянси. За два дня работы оренбургская делегация провела встречи, направленные на укрепление сотрудничества и реализацию новых проектов с потенциальными деловыми партнерами.
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Так, Оренбургская область подписала соглашение о строительстве в Новотроицке предприятия по производству каменной ваты. Планируется, что оно станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Российское предприятие – основной инвестор, а китайская сторона будет поставлять оборудование на новое предприятие и обеспечит сбыт продукции в Китае.
Вице-губернатор – заместитель председателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов провел ряд встреч по актуализации и перезагрузке действующих соглашений. Стороны договорились проработать конкретный план действий российских и китайских деловых сообществ. Также оренбургская делегация провела переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ "Оренбуржье" и ТОСЭР в Новотроицке и Ясном.
"В Оренбургской области растет индекс промышленного производства и объем инвестиций в основной капитал. Особая экономическая зона, территории социально-экономического развития в Новотроицке и Ясном и в целом большая заинтересованность региона в инвестициях дают свои результаты. Сейчас в области реализуется 90 инвестиционных проектов на общую сумму 468 миллиардов рублей", - сказал Петухов, слова которого приводит пресс-служба.
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Он добавил, что следующий шаг – увеличение объемов поставок продукции на российский и международный рынки.
"По поручению губернатора мы проводим пересборку и актуализацию внешнеэкономической деятельности", - цитирует пресс-служба вице-губернатора.
В первом полугодии азиатский экспортный портфель Оренбуржья пополнился продуктами переработки масличных культур, овощей, фруктов, орехов, а также кондитерскими изделиями.
 
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