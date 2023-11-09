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Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП - РИА Новости, 09.11.2023
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13:09 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/chp-1908376856.html
Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП
Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП - РИА Новости, 09.11.2023
Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии выступил с инициативой отменить действие режима ЧП в стране, обвинив комиссию по чрезвычайным ситуациям в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:09
2023-11-09T13:09
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии выступил с инициативой отменить действие режима ЧП в стране, обвинив комиссию по чрезвычайным ситуациям в превышении полномочий, заявила депутат парламента от политсилы Диана Караман. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. В конце сентября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 60 дней, начиная с 2 октября. Действие режима ЧП позволяет комиссии по чрезвычайным ситуациям оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения безопасности государства. "Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте инициативу о прекращении действия режима чрезвычайного положения. В последнее время КЧС приняла ряд решений, которые выходят за полномочия исполнительной власти и тех полномочий, которыми ее наделил парламент", - заявила Караман на заседании парламента. В частности, она отметила, что решением комиссии по ЧП были отозваны лицензии у шести телеканалов. Также комиссия не имела права вмешиваться в проведение местных выборов в Молдавии, но приняла постановление об исключении 31 кандидата из предвыборной гонки. Караман настаивала, чтобы эта инициатива была внесена в повестку. Спикер Игорь Гросу потребовал получить номер документа в секретариате, который не был выдан представителям оппозиции, и лишь затем вернуться с предложением включить его в повестку дня. Глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ 3 ноября представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию кандидатов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября. ЦИК Молдавии поддержал это решение.
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП

Блок коммунистов и социалистов потребовал отменить действие режима ЧП в Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии выступил с инициативой отменить действие режима ЧП в стране, обвинив комиссию по чрезвычайным ситуациям в превышении полномочий, заявила депутат парламента от политсилы Диана Караман.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. В конце сентября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 60 дней, начиная с 2 октября. Действие режима ЧП позволяет комиссии по чрезвычайным ситуациям оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения безопасности государства.
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"Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте инициативу о прекращении действия режима чрезвычайного положения. В последнее время КЧС приняла ряд решений, которые выходят за полномочия исполнительной власти и тех полномочий, которыми ее наделил парламент", - заявила Караман на заседании парламента.
В частности, она отметила, что решением комиссии по ЧП были отозваны лицензии у шести телеканалов. Также комиссия не имела права вмешиваться в проведение местных выборов в Молдавии, но приняла постановление об исключении 31 кандидата из предвыборной гонки.
Караман настаивала, чтобы эта инициатива была внесена в повестку. Спикер Игорь Гросу потребовал получить номер документа в секретариате, который не был выдан представителям оппозиции, и лишь затем вернуться с предложением включить его в повестку дня.
Глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ 3 ноября представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию кандидатов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября. ЦИК Молдавии поддержал это решение.
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