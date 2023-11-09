https://ria.ru/20231109/chp-1908376856.html

Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП

Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП - РИА Новости, 09.11.2023

Молдавская оппозиция потребовала отменить действие режима ЧП

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии выступил с инициативой отменить действие режима ЧП в стране, обвинив комиссию по чрезвычайным ситуациям в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:09

2023-11-09T13:09

2023-11-09T13:09

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии выступил с инициативой отменить действие режима ЧП в стране, обвинив комиссию по чрезвычайным ситуациям в превышении полномочий, заявила депутат парламента от политсилы Диана Караман. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. В конце сентября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 60 дней, начиная с 2 октября. Действие режима ЧП позволяет комиссии по чрезвычайным ситуациям оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения безопасности государства. "Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте инициативу о прекращении действия режима чрезвычайного положения. В последнее время КЧС приняла ряд решений, которые выходят за полномочия исполнительной власти и тех полномочий, которыми ее наделил парламент", - заявила Караман на заседании парламента. В частности, она отметила, что решением комиссии по ЧП были отозваны лицензии у шести телеканалов. Также комиссия не имела права вмешиваться в проведение местных выборов в Молдавии, но приняла постановление об исключении 31 кандидата из предвыборной гонки. Караман настаивала, чтобы эта инициатива была внесена в повестку. Спикер Игорь Гросу потребовал получить номер документа в секретариате, который не был выдан представителям оппозиции, и лишь затем вернуться с предложением включить его в повестку дня. Глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ 3 ноября представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию кандидатов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября. ЦИК Молдавии поддержал это решение.

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html

https://ria.ru/20231108/es-1908215120.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире