https://ria.ru/20231109/byudzhet-1908521610.html

Депутат Рады заявила, что бюджет-2024 будет стоить жизни украинцам

Депутат Рады заявила, что бюджет-2024 будет стоить жизни украинцам - РИА Новости, 09.11.2023

Депутат Рады заявила, что бюджет-2024 будет стоить жизни украинцам

Принятый верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов) будет стоить жизни украинцам, если кабмин не... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:47

2023-11-09T21:47

2023-11-09T21:47

украина

канада

япония

денис шмыгаль

верховная рада украины

экономика

в мире

мвф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Принятый верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов) будет стоить жизни украинцам, если кабмин не договорится с партнерами о покрытии расходов, заявила председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Рада". "Все доходы <…> направляются на потребности обороны, потому что партнеры не позволяют за их деньги финансировать зарплаты военным или закупку военной техники, поэтому что заработали – отправили на оборону, а остальные расходы – выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступает в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера, например недостаточно учебников будет печататься, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней", - сказала Пидласа.По ее словам, Украина уже якобы получила подтверждение от Международного валютного фонда в получении в следующем году 5,4 миллиарда долларов в случае выполнения всех его условий. Кроме того, есть предварительное подтверждение от правительств Канады и Японии, которые планируют предоставить почти 3 миллиарда долларов. Ранее газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко сообщала, что Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов. Депутат верховной рады Ярослав Железняк в четверг сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518891.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908480911.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, канада, япония, денис шмыгаль, верховная рада украины, экономика, в мире, мвф