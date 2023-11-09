Депутат Рады заявила, что бюджет-2024 будет стоить жизни украинцам
Депутат Пидласа: принятый Радой на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Принятый верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов) будет стоить жизни украинцам, если кабмин не договорится с партнерами о покрытии расходов, заявила председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Рада".
"Все доходы <…> направляются на потребности обороны, потому что партнеры не позволяют за их деньги финансировать зарплаты военным или закупку военной техники, поэтому что заработали – отправили на оборону, а остальные расходы – выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступает в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера, например недостаточно учебников будет печататься, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней", - сказала Пидласа.
По ее словам, Украина уже якобы получила подтверждение от Международного валютного фонда в получении в следующем году 5,4 миллиарда долларов в случае выполнения всех его условий. Кроме того, есть предварительное подтверждение от правительств Канады и Японии, которые планируют предоставить почти 3 миллиарда долларов.
Ранее газета Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко сообщала, что Украине без помощи союзников на Западе грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 миллиардов долларов.
Депутат верховной рады Ярослав Железняк в четверг сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).
Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.