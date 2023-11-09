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Глава калужского ЗС озвучил поправки "Единой России" к бюджету региона - РИА Новости, 09.11.2023
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Калужская область
 
15:18 09.11.2023 (обновлено: 15:20 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/byudzhet-1908423702.html
Глава калужского ЗС озвучил поправки "Единой России" к бюджету региона
Глава калужского ЗС озвучил поправки "Единой России" к бюджету региона - РИА Новости, 09.11.2023
Глава калужского ЗС озвучил поправки "Единой России" к бюджету региона
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на публичных слушаниях по проекту бюджета региона озвучил предложенные фракцией "Единая Россия"... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:18
2023-11-09T15:20
калужская область
экономика
калужская область
единая россия
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на публичных слушаниях по проекту бюджета региона озвучил предложенные фракцией "Единая Россия" поправки к бюджету на 2024 год, в частности, об увеличении выделяемых средств на ряд социальных инициатив, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в четверг в законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". О предложениях фракции "Единая Россия" по внесению изменений в проект бюджета 2024 года рассказал председатель ЗС Геннадий Новосельцев. Новосельцев поблагодарил финансово-экономический блок правительства Калужской области за проделанную работу, отметив, что "сохранить доходную часть и обеспечить рост, действительно, дорогого стоит". По словам спикера, "Единая Россия" традиционно будет поддерживать социально значимые программы, в частности, инициативное бюджетирование. "Куда бы мы не приехали, в любом районе это наиболее востребованная программа, по которой жители, муниципальные власти могут получить объекты инфраструктуры, культуры, комфортного проживания. Зачастую это единственный путь привлечения денег на сельские территории. Мы будем предлагать увеличить финансирование в следующем году на 50 миллионов рублей. 200 миллионов уже заложено", - подчеркнул Новосельцев. На 50 миллионов рублей "Единая Россия" предлагает увеличить объем выделенных средств на программу школьных инициатив. "Самое главное, что мы привлекаем детей к выбору направлений, куда будут вкладываться деньги… Очень широкие возможности для школ получить новые ресурсы", - прокомментировал Геннадий Новосельцев. Также глава заксобрания подчеркнул, что фракция настаивает на сохранении финансирования программы "Чистая вода", а конкретно - финансирования строительства очистных сооружений для малых населенных пунктов в объеме 150 миллионов рублей. Отдельно Геннадий Новосельцев остановился на вопросе обеспечения жильем детей-сирот. Новый региональный закон позволяет предоставлять им жилищные сертификаты. По инициативе "Единой России" на эти цели в бюджет региона будет заложено 50 миллионов рублей.
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экономика, калужская область, единая россия
Калужская область, Экономика, Калужская область, Единая Россия

Глава калужского ЗС озвучил поправки "Единой России" к бюджету региона

© Фото : сайт Заксобрания Калужской областиПредседатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : сайт Заксобрания Калужской области
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на публичных слушаниях по проекту бюджета региона озвучил предложенные фракцией "Единая Россия" поправки к бюджету на 2024 год, в частности, об увеличении выделяемых средств на ряд социальных инициатив, сообщает пресс-служба заксобрания.
Сообщается, что в четверг в законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". О предложениях фракции "Единая Россия" по внесению изменений в проект бюджета 2024 года рассказал председатель ЗС Геннадий Новосельцев.
Новосельцев поблагодарил финансово-экономический блок правительства Калужской области за проделанную работу, отметив, что "сохранить доходную часть и обеспечить рост, действительно, дорогого стоит". По словам спикера, "Единая Россия" традиционно будет поддерживать социально значимые программы, в частности, инициативное бюджетирование.
«
"Куда бы мы не приехали, в любом районе это наиболее востребованная программа, по которой жители, муниципальные власти могут получить объекты инфраструктуры, культуры, комфортного проживания. Зачастую это единственный путь привлечения денег на сельские территории. Мы будем предлагать увеличить финансирование в следующем году на 50 миллионов рублей. 200 миллионов уже заложено", - подчеркнул Новосельцев.
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На 50 миллионов рублей "Единая Россия" предлагает увеличить объем выделенных средств на программу школьных инициатив. "Самое главное, что мы привлекаем детей к выбору направлений, куда будут вкладываться деньги… Очень широкие возможности для школ получить новые ресурсы", - прокомментировал Геннадий Новосельцев.
Также глава заксобрания подчеркнул, что фракция настаивает на сохранении финансирования программы "Чистая вода", а конкретно - финансирования строительства очистных сооружений для малых населенных пунктов в объеме 150 миллионов рублей.
Отдельно Геннадий Новосельцев остановился на вопросе обеспечения жильем детей-сирот. Новый региональный закон позволяет предоставлять им жилищные сертификаты. По инициативе "Единой России" на эти цели в бюджет региона будет заложено 50 миллионов рублей.
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