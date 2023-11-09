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Новый проект помог людям с ментальными особенностями обустроить быт
Новый проект помог людям с ментальными особенностями обустроить быт - РИА Новости, 09.11.2023
Новый проект помог людям с ментальными особенностями обустроить быт
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Подмосковье успешно реализуют проект помощи людям с ментальными особенностями, который направлен на обустройство их быта и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:59
2023-11-09T18:59
2023-11-09T18:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Подмосковье успешно реализуют проект помощи людям с ментальными особенностями, который направлен на обустройство их быта и адаптацию к нему. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Людмилу Болатаеву.Она рассказала, что реализация проходит в социальных квартирах в Егорьевске. Там инвалиды вместе с профессионалами учатся организовывать свое пространство и выполнять необходимые ежедневные дела."Сейчас в них проживают в общем 16 человек. С начала года выпускниками стали три человека, а еще одного выпустим уже в конце ноября", – отметила Людмила Болатаева.По ее словам, проект помогает людям с особенностями жить полноценно, а также дает возможность найти работу и научиться решать свои бытовые вопросы самостоятельно.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева