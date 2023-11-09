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Американский бомбардировщик пролетел в зоне Ближнего Востока - РИА Новости, 09.11.2023
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01:02 09.11.2023 (обновлено: 01:04 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bombardirovschik-1908290351.html
Американский бомбардировщик пролетел в зоне Ближнего Востока
Американский бомбардировщик пролетел в зоне Ближнего Востока - РИА Новости, 09.11.2023
Американский бомбардировщик пролетел в зоне Ближнего Востока
США в среду совершили новый пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, способного переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:02
2023-11-09T01:04
в мире
сша
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США в среду совершили новый пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, способного переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток, сообщили американские военные в социальной сети Х. "Восьмого ноября 2023 года B-1 Lancer совершил вторую миссию над зоной ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении CENTCOM. В командовании добавили, что бомбардировщик сопровождался американскими истребителями F-16. Регион Центрального командования США включает 21 государство на Ближнем Востоке, северо-востоке Африки, Центральной и Южной Азии, включая Израиль, Ирак, Иран, Ливан, Сирию и другие страны. B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, который создавался для прорыва эшелонированной ПВО противника на малых высотах. Бомбардировщик способен использовать обычные и управляемые бомбы, крылатые ракеты, а также ядерные боеприпасы. Максимальная дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 7,4 тысячи километров.
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в мире, сша, ближний восток
В мире, США, Ближний Восток
Американский бомбардировщик пролетел в зоне Ближнего Востока

CENTCOM: стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в зоне Ближнего Востока

© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron AllmonСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. США в среду совершили новый пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, способного переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток, сообщили американские военные в социальной сети Х.
«
"Восьмого ноября 2023 года B-1 Lancer совершил вторую миссию над зоной ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении CENTCOM.
В командовании добавили, что бомбардировщик сопровождался американскими истребителями F-16.
Регион Центрального командования США включает 21 государство на Ближнем Востоке, северо-востоке Африки, Центральной и Южной Азии, включая Израиль, Ирак, Иран, Ливан, Сирию и другие страны.
B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, который создавался для прорыва эшелонированной ПВО противника на малых высотах. Бомбардировщик способен использовать обычные и управляемые бомбы, крылатые ракеты, а также ядерные боеприпасы. Максимальная дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 7,4 тысячи километров.
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