https://ria.ru/20231109/bolnitsa-1908482200.html

Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем

Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем - РИА Новости, 09.11.2023

Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем

Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:29

2023-11-09T18:29

2023-11-09T19:12

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владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале ведомства."Детская больница "Аль-Наср" неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой", — говорится в публикации.Ашраф аль-Кудра отметил, что из-за воздушных атак машины скорой помощи не могут добраться до медучреждения для эвакуации пострадавших.В минувший вторник телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском авиаударе по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906992619.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, ссср