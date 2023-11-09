Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем
Минздрав Газы: Израиль обстреливает детскую больницу, жизни детей под угрозой
© AP Photo / Mohammed DahmanСитуация в секторе Газа
© AP Photo / Mohammed Dahman
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале ведомства.
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"Детская больница "Аль-Наср" неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой", — говорится в публикации.
Ашраф аль-Кудра отметил, что из-за воздушных атак машины скорой помощи не могут добраться до медучреждения для эвакуации пострадавших.
В минувший вторник телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском авиаударе по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.