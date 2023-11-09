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Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем - РИА Новости, 09.11.2023
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18:29 09.11.2023 (обновлено: 19:12 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bolnitsa-1908482200.html
Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем
Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем - РИА Новости, 09.11.2023
Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем
Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:29
2023-11-09T19:12
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале ведомства.&quot;Детская больница &quot;Аль-Наср&quot; неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой&quot;, — говорится в публикации.Ашраф аль-Кудра отметил, что из-за воздушных атак машины скорой помощи не могут добраться до медучреждения для эвакуации пострадавших.В минувший вторник телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском авиаударе по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906992619.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, ссср
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, СССР
Минздрав Газы сообщил об обстрелах детской больницы Израилем

Минздрав Газы: Израиль обстреливает детскую больницу, жизни детей под угрозой

© AP Photo / Mohammed DahmanСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Израильские военные неоднократно обстреливали детскую больницу "Аль-Наср" в секторе Газа, заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале ведомства.
«

"Детская больница "Аль-Наср" неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой", — говорится в публикации.

Ашраф аль-Кудра отметил, что из-за воздушных атак машины скорой помощи не могут добраться до медучреждения для эвакуации пострадавших.
В минувший вторник телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском авиаударе по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСССР
 
 
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