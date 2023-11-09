https://ria.ru/20231109/biznes-1908384360.html

Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом

Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом - РИА Новости, 09.11.2023

Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом

Российский бизнес готовится к встрече с президентом страны Владимиром Путиным, она может состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в деловых... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:36

2023-11-09T13:36

2023-11-09T13:36

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнес готовится к встрече с президентом страны Владимиром Путиным, она может состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в деловых кругах. "Встреча бизнеса с президентом планируется. Скорее всего, на следующей неделе", - сказал собеседник агентства. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.

https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин