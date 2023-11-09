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Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом - РИА Новости, 09.11.2023
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13:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/biznes-1908384360.html
Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом
Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом - РИА Новости, 09.11.2023
Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом
Российский бизнес готовится к встрече с президентом страны Владимиром Путиным, она может состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в деловых... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:36
2023-11-09T13:36
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнес готовится к встрече с президентом страны Владимиром Путиным, она может состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в деловых кругах. "Встреча бизнеса с президентом планируется. Скорее всего, на следующей неделе", - сказал собеседник агентства. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html
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экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Источник сообщил о готовящейся встрече Путина с российским бизнесом

Источник: Путин на следующей неделе может встретиться с представителями бизнеса

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский бизнес готовится к встрече с президентом страны Владимиром Путиным, она может состояться на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в деловых кругах.
"Встреча бизнеса с президентом планируется. Скорее всего, на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции. Кроме того, бизнес зачастую предлагает свои идеи и решения для развития российской экономики.
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