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В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат - РИА Новости, 09.11.2023
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08:44 09.11.2023 (обновлено: 09:01 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат - РИА Новости, 09.11.2023
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат
Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:44
2023-11-09T09:01
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.&quot;К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции&quot;, — уточнил он.Старовойт добавил, что третий боеприпас не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат

В Судже в Курской области украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«

"К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции", — уточнил он.

Старовойт добавил, что третий боеприпас не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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