https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html

В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат

В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат - РИА Новости, 09.11.2023

В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат

Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:44

2023-11-09T08:44

2023-11-09T09:01

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции", — уточнил он.Старовойт добавил, что третий боеприпас не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231108/obstrel-1908283097.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область