https://ria.ru/20231109/bespilotnik-1908310424.html
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат - РИА Новости, 09.11.2023
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат
Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:44
2023-11-09T08:44
2023-11-09T09:01
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Судже в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции", — уточнил он.Старовойт добавил, что третий боеприпас не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231108/obstrel-1908283097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области беспилотник атаковал маслодельный комбинат
В Судже в Курской области украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат