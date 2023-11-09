Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"
Песков призвал обратить внимание на обещание Байдена уничтожить "Северный поток"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1".
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"Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северные потоки", "Северный поток — 2". Через некоторое время "Северные потоки" были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект", - сказал Песков.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.