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Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 09.11.2023
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21:39 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/bayden-1908520887.html
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 09.11.2023
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"
Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:39
2023-11-09T21:39
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1". &quot;Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат &quot;Северные потоки&quot;, &quot;Северный поток — 2&quot;. Через некоторое время &quot;Северные потоки&quot; были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект&quot;, - сказал Песков.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html
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цены на нефть, сша, джо байден, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток
Цены на нефть, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Северный поток
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"

Песков призвал обратить внимание на обещание Байдена уничтожить "Северный поток"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1".
«

"Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северные потоки", "Северный поток — 2". Через некоторое время "Северные потоки" были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект", - сказал Песков.

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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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