https://ria.ru/20231109/bayden-1908520887.html

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 09.11.2023

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"

Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:39

2023-11-09T21:39

2023-11-09T21:39

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северный поток — 2

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "России 1". "Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северные потоки", "Северный поток — 2". Через некоторое время "Северные потоки" были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова. Потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект", - сказал Песков.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, джо байден, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток