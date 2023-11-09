Рейтинг@Mail.ru
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 09.11.2023 (обновлено: 11:24 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bank-1908325021.html
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам - РИА Новости, 09.11.2023
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам
БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:58
2023-11-09T11:24
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов.&quot;Эта информация уже удалена, это был взлом сайта&quot;, — заявили в call-центре БЖФ-банка.На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком."Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", — сказали в кредитной организации.В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности."Банк работает в штатном режиме", — подчеркнули в финучреждении.В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html
https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам

БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк удалили с сайтов информацию о приостановке выплат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов.
«

"Эта информация уже удалена, это был взлом сайта", — заявили в call-центре БЖФ-банка.

На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.
В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
28 сентября, 12:49
"Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", — сказали в кредитной организации.
В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности.
«
"Банк работает в штатном режиме", — подчеркнули в финучреждении.
В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.
Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Набиуллина отметила, что россияне возвращают снятую наличность в банки
27 октября, 15:37
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала