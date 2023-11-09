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Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам - РИА Новости, 09.11.2023
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам
БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:58
2023-11-09T09:58
2023-11-09T11:24
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов."Эта информация уже удалена, это был взлом сайта", — заявили в call-центре БЖФ-банка.На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком."Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", — сказали в кредитной организации.В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности."Банк работает в штатном режиме", — подчеркнули в финучреждении.В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам
БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк удалили с сайтов информацию о приостановке выплат
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов.
«
"Эта информация уже удалена, это был взлом сайта", — заявили в call-центре БЖФ-банка.
На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.
В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком.
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
"Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", — сказали в кредитной организации.
В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности.
«
"Банк работает в штатном режиме", — подчеркнули в финучреждении.
В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.
Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.
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