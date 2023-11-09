https://ria.ru/20231109/bank-1908325021.html

Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам

Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам - РИА Новости, 09.11.2023

Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам

БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:58

2023-11-09T09:58

2023-11-09T11:24

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли РИА Новости информацию о приостановке выплат по вкладам и удалили соответствующие сообщения со своих сайтов."Эта информация уже удалена, это был взлом сайта", — заявили в call-центре БЖФ-банка.На уточняющий вопрос, была ли это хакерская атака, в кредитной организации ответили утвердительно.В ВБРР информацию о приостановке выплат по вкладам назвали фейком."Да, действительно, такая неприятная ситуация произошла, но буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка", — сказали в кредитной организации.В Фора-банке также уточнили, что сообщения о приостановке выплат не соответствуют действительности."Банк работает в штатном режиме", — подчеркнули в финучреждении.В банках заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их вкладами все в порядке.Ранее в четверг на сайте сразу трех банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам.

https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html

https://ria.ru/20231027/nabiullina-1905664872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия