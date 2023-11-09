Рейтинг@Mail.ru
В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 09.11.2023 (обновлено: 17:17 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/avto-1908460974.html
В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян
В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян - РИА Новости, 09.11.2023
В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян
В Европейской комиссии отказались комментировать РИА Новости возможность пересмотра опубликованных ранее рекомендаций о запрете на въезд в ЕС автомашин с... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:14
2023-11-09T17:17
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии отказались комментировать РИА Новости возможность пересмотра опубликованных ранее рекомендаций о запрете на въезд в ЕС автомашин с российскими номерами.Депутаты Европейского парламента в четверг потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз, назвали такую интерпретацию ограничений "чрезмерным исполнением санкций" и "дискредитацией санкционного инструмента"."У нас нет комментариев по этому поводу", - сообщили в Еврокомиссии на вопрос РИА Новости, рассматривает ли ЕК возможность пересмотра своих рекомендаций в ответ на призыв евродепутатов.Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.Позднее ЕК скорректировала рекомендации, отметив, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.В МИД РФ назвали подобные запреты проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС.
https://ria.ru/20231002/lavrov-1900036029.html
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, россия
Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России, Россия
В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян

В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на личные авто россиян

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии отказались комментировать РИА Новости возможность пересмотра опубликованных ранее рекомендаций о запрете на въезд в ЕС автомашин с российскими номерами.
Депутаты Европейского парламента в четверг потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз, назвали такую интерпретацию ограничений "чрезмерным исполнением санкций" и "дискредитацией санкционного инструмента".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС
2 октября, 18:21
"У нас нет комментариев по этому поводу", - сообщили в Еврокомиссии на вопрос РИА Новости, рассматривает ли ЕК возможность пересмотра своих рекомендаций в ответ на призыв евродепутатов.
Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
Позднее ЕК скорректировала рекомендации, отметив, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
В МИД РФ назвали подобные запреты проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения
11 сентября, 08:00
 
ЕвросоюзЕврокомиссияВ миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала