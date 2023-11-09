https://ria.ru/20231109/avto-1908460974.html

В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян

В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян - РИА Новости, 09.11.2023

В ЕК отказались комментировать призыв пересмотреть запрет на авто россиян

В Европейской комиссии отказались комментировать РИА Новости возможность пересмотра опубликованных ранее рекомендаций о запрете на въезд в ЕС автомашин с... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:14

2023-11-09T17:14

2023-11-09T17:17

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии отказались комментировать РИА Новости возможность пересмотра опубликованных ранее рекомендаций о запрете на въезд в ЕС автомашин с российскими номерами.Депутаты Европейского парламента в четверг потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз, назвали такую интерпретацию ограничений "чрезмерным исполнением санкций" и "дискредитацией санкционного инструмента"."У нас нет комментариев по этому поводу", - сообщили в Еврокомиссии на вопрос РИА Новости, рассматривает ли ЕК возможность пересмотра своих рекомендаций в ответ на призыв евродепутатов.Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.Позднее ЕК скорректировала рекомендации, отметив, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.В МИД РФ назвали подобные запреты проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС.

https://ria.ru/20231002/lavrov-1900036029.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, россия