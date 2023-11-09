https://ria.ru/20231109/ates-1908425458.html
В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС
В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС
Решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:23
2023-11-09T15:23
2023-11-09T15:23
саммит атэс
россия
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тоже сообщим своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность, на каком уровне Россия будет представлена на саммите АТЭС. На просьбу уточнить, известно ли это уже, он ответил: "да".
https://ria.ru/20231109/ates-1908394853.html
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саммит атэс , россия
В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС
Песков: в Кремле своевременно сообщат, кто представит Россию на саммите АТЭС
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тоже сообщим своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность, на каком уровне Россия будет представлена на саммите АТЭС.
На просьбу уточнить, известно ли это уже, он ответил: "да".
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