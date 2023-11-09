https://ria.ru/20231109/ates-1908425458.html

В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС

В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023

В Кремле высказались об участии России в саммите АТЭС

Решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:23

2023-11-09T15:23

2023-11-09T15:23

саммит атэс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871293402_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_c45455fab7a5d6f2c33fbcf969e919e6.jpg

АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно сообщат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тоже сообщим своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность, на каком уровне Россия будет представлена на саммите АТЭС. На просьбу уточнить, известно ли это уже, он ответил: "да".

https://ria.ru/20231109/ates-1908394853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит атэс , россия