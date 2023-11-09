Рейтинг@Mail.ru
СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 09.11.2023 (обновлено: 21:30 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ataka-1908502356.html
СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар
СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар
Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:57
2023-11-09T21:30
в мире
ирак
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw."Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле", - говорится в сообщении телеканала.Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
ирак
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_284149d1c7e7e68b7e1cad850f77e379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар

Rudaw: дрон нанёс удар по базе США в Иракском Курдистане

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw.
"Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле", - говорится в сообщении телеканала.
Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября, 08:00
 
В миреИракСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала