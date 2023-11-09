https://ria.ru/20231109/ataka-1908502356.html

СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар

СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ: по американской базе в Ираке нанесли удар

Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:57

2023-11-09T19:57

2023-11-09T21:30

в мире

ирак

сирия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw."Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле", - говорится в сообщении телеканала.Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивают нападения на американские военные базы, и наказать их.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, ирак, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году