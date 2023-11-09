https://ria.ru/20231109/armeniya-1908370026.html

МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ

МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023

МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ

Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято, заявил в четверг заместитель министра... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:40

2023-11-09T12:40

2023-11-09T12:40

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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян. "Когда будет принято решение (по поводу участия в саммите - ред.), общество будет об этом проинформировано. Теоретически, возможно, как участие, так и неучастие", - сказал Костанян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что Армения в данный момент не собирается выходить из ОДКБ. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. Кроме того, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, который прошел в Москве 8 ноября.

https://ria.ru/20231109/putin-1908364796.html

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в мире, армения, бишкек, минск, никол пашинян, снг, одкб