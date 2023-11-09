Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/armeniya-1908370026.html
МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ
МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ - РИА Новости, 09.11.2023
МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ
Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято, заявил в четверг заместитель министра... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:40
2023-11-09T12:40
в мире
армения
бишкек
минск
никол пашинян
снг
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_5a2deef64593ca8c1f08145a39bba384.jpg
ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян. "Когда будет принято решение (по поводу участия в саммите - ред.), общество будет об этом проинформировано. Теоретически, возможно, как участие, так и неучастие", - сказал Костанян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что Армения в данный момент не собирается выходить из ОДКБ. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. Кроме того, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, который прошел в Москве 8 ноября.
https://ria.ru/20231109/putin-1908364796.html
армения
бишкек
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894774131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267239edfea51ea52d2ba0b9da76d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, бишкек, минск, никол пашинян, снг, одкб
В мире, Армения, Бишкек, Минск, Никол Пашинян, СНГ, ОДКБ
МИД Армении ответил на вопрос об участии в саммите ОДКБ

Замглавы МИД Армении: решение об участии в саммите ОДКБ в Минске пока не принято

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.
"Когда будет принято решение (по поводу участия в саммите - ред.), общество будет об этом проинформировано. Теоретически, возможно, как участие, так и неучастие", - сказал Костанян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом он добавил, что Армения в данный момент не собирается выходить из ОДКБ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. Кроме того, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался участвовать в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, который прошел в Москве 8 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин встретится с Токаевым в Минске на саммите ОДКБ
Вчера, 12:20
 
В миреАрменияБишкекМинскНикол ПашинянСНГОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала