https://ria.ru/20231109/arest-1908481847.html

Суд отправил обвиняемого в слежке за военкором Коцем под домашний арест

Суд отправил обвиняемого в слежке за военкором Коцем под домашний арест - РИА Новости, 09.11.2023

Суд отправил обвиняемого в слежке за военкором Коцем под домашний арест

Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем, передает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:27

2023-11-09T18:27

2023-11-09T19:16

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Срок домашнего ареста установлен до 7 января. По решению суда Гутарову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу.Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику. Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей. Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее о ему, и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку. Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906886745.html

https://ria.ru/20231018/vandaly-1903555177.html

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

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происшествия, россия