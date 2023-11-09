https://ria.ru/20231109/arest-1908311247.html
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой*
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой* - РИА Новости, 09.11.2023
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой*
Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:54
2023-11-09T08:54
2023-11-09T08:54
происшествия
москва
россия
надежда толоконникова
екатерина самуцевич
мария алехина
pussy riot
московский городской суд
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы РИА Новости сообщили, что ходатайство следствия об заочном аресте Толоконниковой* оставлено без удовлетворения. Причину отказа в суде не озвучили. "В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказала собеседница агентства. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия <...> в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. При этом, по данным СМИ, она несколько лет назад уехала за границу. Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html
https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, надежда толоконникова, екатерина самуцевич, мария алехина, pussy riot, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич, Мария Алехина, Pussy Riot, Московский городской суд
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой*
Прокуратура обжаловала отказ в аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы РИА Новости сообщили, что ходатайство следствия об заочном аресте Толоконниковой* оставлено без удовлетворения. Причину отказа в суде не озвучили.
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"В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказала собеседница агентства.
Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ
"Публичные действия <...> в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы.
В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. При этом, по данным СМИ, она несколько лет назад уехала за границу.
Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.
Мосгорсуд
позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич
, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина
были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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