https://ria.ru/20231109/arest-1908311247.html

Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой*

Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой* - РИА Новости, 09.11.2023

Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте Толоконниковой*

Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:54

2023-11-09T08:54

2023-11-09T08:54

происшествия

москва

россия

надежда толоконникова

екатерина самуцевич

мария алехина

pussy riot

московский городской суд

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы РИА Новости сообщили, что ходатайство следствия об заочном аресте Толоконниковой* оставлено без удовлетворения. Причину отказа в суде не озвучили. "В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства", - сказала собеседница агентства. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия <...> в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. При этом, по данным СМИ, она несколько лет назад уехала за границу. Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230327/shamalova-1860923013.html

https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, надежда толоконникова, екатерина самуцевич, мария алехина, pussy riot, московский городской суд