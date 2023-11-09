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На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 09.11.2023
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14:54 09.11.2023 (обновлено: 15:08 09.11.2023)
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На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 09.11.2023
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:54
2023-11-09T15:08
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой."Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей

Мишустин: на технику для АПК до конца года выделят еще восемь миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой.
"Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.
Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.
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