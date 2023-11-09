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На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей

На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 09.11.2023

На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:54

2023-11-09T14:54

2023-11-09T15:08

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой."Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин