https://ria.ru/20231109/apk-1908414588.html
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 09.11.2023
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:54
2023-11-09T14:54
2023-11-09T15:08
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_29bbdea464270616a01ca91e23c92c87.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении выделить еще 8 миллиардов рублей в текущем году на обеспечение АПК техникой."Президент отмечал, что после введения санкций наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в этом секторе и при поддержке государства набрали серьезные обороты. Чтобы сохранить заданный темп работы отечественных предприятий АПК на текущий год мы выделим 8 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе совещания кабмина.Эти средства, по его словам, будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.
https://ria.ru/20231109/prodovolstvie-1908374648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_691:0:3422:2048_1920x0_80_0_0_cc6abeba20d0a070633374d77eb55e00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На обеспечение АПК техникой дополнительно выделят восемь миллиардов рублей
Мишустин: на технику для АПК до конца года выделят еще восемь миллиардов рублей