https://ria.ru/20231109/altay-1908363633.html

На Алтае женщина уснула на путях и выжила

На Алтае женщина уснула на путях и выжила - РИА Новости, 09.11.2023

На Алтае женщина уснула на путях и выжила

Жительница Алтайского края накануне своего дня рождения уснула на путях и чудом спаслась, над ней проехало 29 вагонов поезда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:16

2023-11-09T12:16

2023-11-09T12:16

происшествия

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края накануне своего дня рождения уснула на путях и чудом спаслась, над ней проехало 29 вагонов поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе алтайского линейного управления МВД РФ. "Женщина действительно уснула на путях. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Уже известно, что поезд состоял из 46 вагонов, над ней успело пронестись 29", - отметили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, машинист ее увидел и применил экстренное торможение, в результате поезд остановился над женщиной. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, женщина была пьяна и прилегла на пути отдохнуть. Примечательно, что чудесное спасение произошло накануне юбилея жительницы Алтая - на следующий день ей исполнилось 50 лет.

https://ria.ru/20220117/krasnoyarsk-1768242514.html

https://ria.ru/20211020/telo-1755447838.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край, россия