https://ria.ru/20231109/altay-1908363633.html
На Алтае женщина уснула на путях и выжила
На Алтае женщина уснула на путях и выжила - РИА Новости, 09.11.2023
На Алтае женщина уснула на путях и выжила
Жительница Алтайского края накануне своего дня рождения уснула на путях и чудом спаслась, над ней проехало 29 вагонов поезда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:16
2023-11-09T12:16
2023-11-09T12:16
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края накануне своего дня рождения уснула на путях и чудом спаслась, над ней проехало 29 вагонов поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе алтайского линейного управления МВД РФ. "Женщина действительно уснула на путях. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Уже известно, что поезд состоял из 46 вагонов, над ней успело пронестись 29", - отметили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, машинист ее увидел и применил экстренное торможение, в результате поезд остановился над женщиной. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, женщина была пьяна и прилегла на пути отдохнуть. Примечательно, что чудесное спасение произошло накануне юбилея жительницы Алтая - на следующий день ей исполнилось 50 лет.
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
На Алтае женщина уснула на путях и выжила
На Алтае уснувшая на путях женщина не пострадала от проехавших над ней вагонов
БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края накануне своего дня рождения уснула на путях и чудом спаслась, над ней проехало 29 вагонов поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе алтайского линейного управления МВД РФ.
"Женщина действительно уснула на путях. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Уже известно, что поезд состоял из 46 вагонов, над ней успело пронестись 29", - отметили в пресс-службе.
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Как отметили в пресс-службе, машинист ее увидел и применил экстренное торможение, в результате поезд остановился над женщиной.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, женщина была пьяна и прилегла на пути отдохнуть. Примечательно, что чудесное спасение произошло накануне юбилея жительницы Алтая - на следующий день ей исполнилось 50 лет.
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