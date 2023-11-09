Рейтинг@Mail.ru
Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 09.11.2023 (обновлено: 08:36 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/aktivy-1908308015.html
Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России
Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России - РИА Новости, 09.11.2023
Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России
Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:06
2023-11-09T08:36
вячеслав володин
россия
g7
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают основания для действий в отношении активов стран G7, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.Как отметил Володин, страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". По его мнению, это "преступление, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств"."У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал он.Володин заявил, что своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС."Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул он.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20231108/aktivy-1908104770.html
https://ria.ru/20231105/krym-1907551047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, россия, g7, экономика, госдума рф
Вячеслав Володин, Россия, G7, Экономика, Госдума РФ
Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России

Володин: заморозка российских активов может привести к действиям против G7

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают основания для действий в отношении активов стран G7, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.
Как отметил Володин, страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". По его мнению, это "преступление, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств".
"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал он.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Госдуме объяснили, зачем на самом деле США нужны российские активы
Вчера, 11:28
Володин заявил, что своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС.
"Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находилась квартира Зеленского - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
5 ноября, 10:10
 
Вячеслав ВолодинРоссияG7ЭкономикаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала