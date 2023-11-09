Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России
Володин: заморозка российских активов может привести к действиям против G7
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают основания для действий в отношении активов стран G7, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.
Как отметил Володин, страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". По его мнению, это "преступление, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств".
"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал он.
Володин заявил, что своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС.
"Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.