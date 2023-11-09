https://ria.ru/20231109/aktivy-1908308015.html

Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России

Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России - РИА Новости, 09.11.2023

Володин пригрозил G7 ответными действиями в случае заморозки активов России

Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:06

2023-11-09T08:06

2023-11-09T08:36

вячеслав володин

россия

g7

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны G7 в своих заявлениях фактически признались в желании своровать замороженные российские активы, это не повлияет на экономику РФ, но у России возникают основания для действий в отношении активов стран G7, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.Ранее страны G7 вновь заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.Как отметил Володин, страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". По его мнению, это "преступление, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств"."У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал он.Володин заявил, что своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС."Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул он.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, россия, g7, экономика, госдума рф