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В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов - РИА Новости, 09.11.2023
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13:06 09.11.2023 (обновлено: 13:21 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908376131.html
В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов
В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов - РИА Новости, 09.11.2023
В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов
Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:06
2023-11-09T13:21
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута.В среду Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась."После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации. Как сообщил министр внутренних дел Роберт Киут, по имеющимся признакам, следов диверсионной группы не обнаружено. Поиски продолжаются", - говорится в тексте информагентства.Отмечается, что в поисках задействованы пешие отряды и авиация. "Скорее всего никакой группы на территории данного района не было", подчеркнул Киут.
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абхазия, в мире
Абхазия, В мире
В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов

Глава МВД: в Абхазии пока не обнаружили признаков присутствия диверсантов

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобили милиции Абхазии
Автомобили милиции Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобили милиции Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута.
В среду Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.
«
"После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации. Как сообщил министр внутренних дел Роберт Киут, по имеющимся признакам, следов диверсионной группы не обнаружено. Поиски продолжаются", - говорится в тексте информагентства.
Отмечается, что в поисках задействованы пешие отряды и авиация. "Скорее всего никакой группы на территории данного района не было", подчеркнул Киут.
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