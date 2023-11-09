https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908376131.html

В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов

В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов - РИА Новости, 09.11.2023

В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов

Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:06

2023-11-09T13:06

2023-11-09T13:21

абхазия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764930618_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_08408b18cf41990a77fd4344c4728885.jpg

СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута.В среду Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась."После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации. Как сообщил министр внутренних дел Роберт Киут, по имеющимся признакам, следов диверсионной группы не обнаружено. Поиски продолжаются", - говорится в тексте информагентства.Отмечается, что в поисках задействованы пешие отряды и авиация. "Скорее всего никакой группы на территории данного района не было", подчеркнул Киут.

https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, в мире