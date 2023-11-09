В МВД Абхазии раскрыли новые подробности по поискам диверсантов
Глава МВД: в Абхазии пока не обнаружили признаков присутствия диверсантов
© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобили милиции Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобили милиции Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Диверсионной группы на территории Абхазии не обнаружено, сообщает информационный ресурс "Апсны-иахьа" со ссылкой на главу МВД республики Роберта Киута.
В среду Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.
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"После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации. Как сообщил министр внутренних дел Роберт Киут, по имеющимся признакам, следов диверсионной группы не обнаружено. Поиски продолжаются", - говорится в тексте информагентства.
Отмечается, что в поисках задействованы пешие отряды и авиация. "Скорее всего никакой группы на территории данного района не было", подчеркнул Киут.