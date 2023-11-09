https://ria.ru/20231109/abbas-1908447540.html

Израильский министр заявил, что Аббас не может управлять Сектором Газа

Израильский министр заявил, что Аббас не может управлять Сектором Газа - РИА Новости, 09.11.2023

Израильский министр заявил, что Аббас не может управлять Сектором Газа

Израильский министр без портфеля в чрезвычайном правительстве и член военно-политического кабинета Гидеон Саар выразил скептицизм в связи с заявлением главы... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:26

2023-11-09T16:26

2023-11-09T16:26

израиль

в мире

восточный иерусалим

россия

владимир путин

махмуд аббас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израильский министр без портфеля в чрезвычайном правительстве и член военно-политического кабинета Гидеон Саар выразил скептицизм в связи с заявлением главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о готовности контролировать сектор Газа при условии, что будут решены вопросы Западного берега, включая проблему Иерусалима. Об этом он заявил в интервью порталу Ynet."Несколько дней назад Махмуд Аббас сказал, что готов взять ответственность за сектор Газа, только если решение будет включать в себя Западный берег и Иерусалим. А я говорю, пусть продолжает мечтать",- заявил Саар.Ранее Аббас заявил, что ПНА готова взять на себя управление над сектором Газа, но только в рамках всеобъемлющего политического решения о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, cектор Газа останется неотъемлемой частью палестинского государства наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/palestina-1908004145.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, восточный иерусалим, россия, владимир путин, махмуд аббас, хамас, оон, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году