https://ria.ru/20231109/abbas-1908423995.html
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 09.11.2023
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:19
2023-11-09T15:19
2023-11-09T15:19
россия
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, точности пока нет. Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько. Контакты продолжаются", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита Аббаса в Россию.
https://ria.ru/20231109/zhertvy-1908412799.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию
Песков: визит лидера Палестины Аббаса в Россию откладывается