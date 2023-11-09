https://ria.ru/20231109/abbas-1908423995.html

В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию

В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 09.11.2023

В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:19

2023-11-09T15:19

2023-11-09T15:19

россия

палестина

дмитрий песков

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, точности пока нет. Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько. Контакты продолжаются", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита Аббаса в Россию.

https://ria.ru/20231109/zhertvy-1908412799.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире