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В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 09.11.2023
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15:19 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/abbas-1908423995.html
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 09.11.2023
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:19
2023-11-09T15:19
россия
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, точности пока нет. Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько. Контакты продолжаются", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита Аббаса в Россию.
https://ria.ru/20231109/zhertvy-1908412799.html
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россия, палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Кремле сообщили о переносе визита Аббаса в Россию

Песков: визит лидера Палестины Аббаса в Россию откладывается

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но непонятно, насколько, конкретики в этом вопросе пока нет, но контакты сторон продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, точности пока нет. Пока сдвигается, мы пока не понимаем, насколько. Контакты продолжаются", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках визита Аббаса в Россию.
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РоссияПалестинаДмитрий ПесковМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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