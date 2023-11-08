https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам - РИА Новости, 08.11.2023

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:17

2023-11-08T14:17

2023-11-08T14:32

общество

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 сотруднику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.Также звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11 военным.

https://ria.ru/20231108/pamyat-1907850189.html

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общество, россия, владимир путин, безопасность