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Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам - РИА Новости, 08.11.2023
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14:17 08.11.2023 (обновлено: 14:32 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам - РИА Новости, 08.11.2023
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:17
2023-11-08T14:32
общество
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 сотруднику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.Также звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11 военным.
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общество, россия, владимир путин, безопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 сотруднику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.
Также звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11 военным.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России
01:30
 
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