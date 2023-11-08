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Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО - РИА Новости, 08.11.2023
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19:52 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/zhile-1908252316.html
Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО
Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО
Президент России Владимир Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей Дальневосточного федерального округа из аварийного жилья, признанного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:52
2023-11-08T19:52
общество
жилье
приморский край
россия
владимир путин
михаил мишустин
олег кожемяко
уссурийский городской округ
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей Дальневосточного федерального округа из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" и утвердить планы-графики (дорожные карты) по переселению во Владивостокской городской агломерации, Находкинском, Уссурийском городских округах, городском округе города Хабаровск не позднее 1 января 2030 года всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года, а также обеспечить выполнение этих планов графиков", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
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приморский край
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общество, жилье, приморский край, россия, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, уссурийский городской округ
Общество, Жилье, Приморский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Кожемяко, Уссурийский городской округ
Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей ДФО

Путин поручил утвердить проекты по переселению жителей ДФО из аварийного жилья

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Города России. Хабаровск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить дорожные карты по переселению жителей Дальневосточного федерального округа из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству России разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" и утвердить планы-графики (дорожные карты) по переселению во Владивостокской городской агломерации, Находкинском, Уссурийском городских округах, городском округе города Хабаровск не позднее 1 января 2030 года всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года, а также обеспечить выполнение этих планов графиков", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
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ОбществоЖильеПриморский крайРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОлег КожемякоУссурийский городской округ
 
 
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