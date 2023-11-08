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План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО
План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО - РИА Новости, 08.11.2023
План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО
План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:40
2023-11-08T18:40
2023-11-08T18:40
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал “360”.По ее словам, землю предоставили 2169 семьям. Несмотря на перевыполнение плана, работа по обеспечению многодетных пар участками продолжается.Отмечается, что с 2012 года земли под строительство дома получили более 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья. В этом году больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве.
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