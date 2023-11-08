https://ria.ru/20231108/zemlya-1908238424.html

План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО

План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО - РИА Новости, 08.11.2023

План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО

План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:40

2023-11-08T18:40

2023-11-08T18:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал “360”.По ее словам, землю предоставили 2169 семьям. Несмотря на перевыполнение плана, работа по обеспечению многодетных пар участками продолжается.Отмечается, что с 2012 года земли под строительство дома получили более 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья. В этом году больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)