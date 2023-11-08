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План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО - РИА Новости, 08.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:40 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/zemlya-1908238424.html
План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО
План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО - РИА Новости, 08.11.2023
План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО
План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:40
2023-11-08T18:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал “360”.По ее словам, землю предоставили 2169 семьям. Несмотря на перевыполнение плана, работа по обеспечению многодетных пар участками продолжается.Отмечается, что с 2012 года земли под строительство дома получили более 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья. В этом году больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

План по выдаче земельных участков многодетным семьям перевыполнен в МО

© РИА Новости / Владимир СергеевМногоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково Московской области
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. План по обеспечению семей с тремя и более детьми земельными участками выполнили более чем на 100% в Московской области. Об этом заявила глава минимущества региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал “360”.
По ее словам, землю предоставили 2169 семьям. Несмотря на перевыполнение плана, работа по обеспечению многодетных пар участками продолжается.
Отмечается, что с 2012 года земли под строительство дома получили более 35,4 тысячи многодетных семей из Подмосковья. В этом году больше всего семей обеспечили участками в Электростали, Протвине, Орехово-Зуеве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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