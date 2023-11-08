https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908190801.html

В 320 километрах от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

В 320 километрах от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 08.11.2023

В 320 километрах от Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:31

2023-11-08T16:31

2023-11-08T16:31

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 13.02 по времени UTC (16.02 мск) в 320 километрах к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку. Очаг залегал на глубине 140 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)