https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908115181.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.11.2023
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в Тихом океане у южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:11
2023-11-08T12:11
2023-11-08T12:11
тихий океан
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в Тихом океане у южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи 8 ноября в 19.16 (11.16 мск) в Тихом океане у южных Курил. Эпицентр находился в 170 километрах восточнее курильского острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 61 километра", - сказала она. По словам собеседницы агентства, землетрясение силой до 2 баллов могли ощутить жители Итурупа.
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908043337.html
тихий океан
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тихий океан, итуруп
У побережья Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4