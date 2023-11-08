Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 08.11.2023 (обновлено: 01:05 09.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908265539.html
Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году
Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023
Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-08T21:03
2023-11-09T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, сообщило агентство Reuters."У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем", — сказал он.При этом Зеленский признал "медленный прогресс контрнаступления", возложив вину за провал на Запад, который, по его мнению, передал Киеву недостаточно оружия.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908260633.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году

Зеленский сообщил о наличии плана наступления на этот год и 2024-й

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, сообщило агентство Reuters.
"У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем", — сказал он.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Значимое событие". В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Вчера, 14:59
При этом Зеленский признал "медленный прогресс контрнаступления", возложив вину за провал на Запад, который, по его мнению, передал Киеву недостаточно оружия.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Он в отчаянии". Зеленскому доложили о ЧП на передовой
Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала