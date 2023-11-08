https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908265539.html

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат попытки наступления в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-08T21:03

2023-11-08T21:03

2023-11-09T01:05

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах, сообщило агентство Reuters."У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем", — сказал он.При этом Зеленский признал "медленный прогресс контрнаступления", возложив вину за провал на Запад, который, по его мнению, передал Киеву недостаточно оружия.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908260633.html

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