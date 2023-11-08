https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908232035.html
"Возможность устранить". В США напомнили Зеленскому о его словах о Путине
"Возможность устранить". В США напомнили Зеленскому о его словах о Путине - РИА Новости, 08.11.2023
"Возможность устранить". В США напомнили Зеленскому о его словах о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский обещал провести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время предвыборной кампании, напомнил капитан... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:20
2023-11-08T18:20
2023-11-08T20:13
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обещал провести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время предвыборной кампании, напомнил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он приходит и побеждает с большим отрывом, он получает 70 процентов голосов и говорит о мирном плане, который он обещал обсудить с Владимиром Путиным, он собирался положить конец конфликту на востоке Украины, это было его предвыборное обещание", — сказал он.По мнению военного, позднее на главу киевского режима надавили западные союзники, которые пригрозили ему повторением государственного переворота. Возможно, президенту пообещали, что он войдет в историю как человек, который противостоит российскому лидеру, предположил Хо."Уже этой осенью мы видели снижение поддержки Зеленского: когда он приехал в США, его встретили холодно. <…> Теперь <...> США рассматривают возможность устранить его", — резюмировал морпех.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Возможность устранить". В США напомнили Зеленскому о его словах о Путине
Экс-морпех ВМС США Хо: Зеленский не сдержал обещание начать переговоры с Путиным