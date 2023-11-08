https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908114280.html
Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского
Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского - РИА Новости, 08.11.2023
Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского
Читатели Newsweek осудили решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы в 2024 году. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:06
2023-11-08T12:06
2023-11-08T12:06
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели Newsweek осудили решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы в 2024 году."Неудивительно. Почему он должен проводить выборы? Ведь это положит конец конфликту и денежному потоку на Украину", — написал читатель."Зеленский – это диктатор, которого бы не избрали в случае выборов. Если проголосует 80% населения Украины, он проиграет", — поддержал другой."Он ждет, пока ему придут деньги. Как только он получит свою долю, Украина сможет провести свои выборы и избрать кого угодно, ему будет все равно", — объяснил третий."Зеленского просто бы не переизбрали", — посчитал читатель."Наши налоги идут на защиту демократии, которой на самом деле нет", — резюмировали в дискуссии.Накануне Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20231106/rada-1907701519.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского
Читатели Newsweek осудили решение Зеленского не проводить выборы
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Читатели Newsweek
осудили решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы в 2024 году.
"Неудивительно. Почему он должен проводить выборы? Ведь это положит конец конфликту и денежному потоку на Украину", — написал читатель.
"Зеленский – это диктатор, которого бы не избрали в случае выборов. Если проголосует 80% населения Украины, он проиграет", — поддержал другой.
"Он ждет, пока ему придут деньги. Как только он получит свою долю, Украина сможет провести свои выборы и избрать кого угодно, ему будет все равно", — объяснил третий.
СМИ сообщили о черновике для президентских выборов на Украине в 2024 году
"Зеленского просто бы не переизбрали", — посчитал читатель.
"Наши налоги идут на защиту демократии, которой на самом деле нет", — резюмировали в дискуссии.
Накануне Зеленский в видеообращении
в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.
Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ