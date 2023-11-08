https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908114280.html

Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского

Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского - РИА Новости, 08.11.2023

Это диктатор. В США пришли в ужас от решения Зеленского

Читатели Newsweek осудили решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы в 2024 году. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:06

2023-11-08T12:06

2023-11-08T12:06

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели Newsweek осудили решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы в 2024 году."Неудивительно. Почему он должен проводить выборы? Ведь это положит конец конфликту и денежному потоку на Украину", — написал читатель."Зеленский – это диктатор, которого бы не избрали в случае выборов. Если проголосует 80% населения Украины, он проиграет", — поддержал другой."Он ждет, пока ему придут деньги. Как только он получит свою долю, Украина сможет провести свои выборы и избрать кого угодно, ему будет все равно", — объяснил третий."Зеленского просто бы не переизбрали", — посчитал читатель."Наши налоги идут на защиту демократии, которой на самом деле нет", — резюмировали в дискуссии.Накануне Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что время для выборов главы государства еще не пришло.Голосование за нового президента должно пройти в марте 2024 года. Ранее Зеленский заявлял, что проводить их во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20231106/rada-1907701519.html

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в мире, украина, владимир зеленский