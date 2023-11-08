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В Подмосковье задержали лже-полицейских - РИА Новости, 08.11.2023
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18:25 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/zazherzhanie-1908233141.html
В Подмосковье задержали лже-полицейских
В Подмосковье задержали лже-полицейских - РИА Новости, 08.11.2023
В Подмосковье задержали лже-полицейских
Трое полицейских с фальшивыми удостоверениями вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей в Подмосковье, чтобы не возбуждать уголовное дело о сбыте... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:25
2023-11-08T18:25
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое полицейских с фальшивыми удостоверениями вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей в Подмосковье, чтобы не возбуждать уголовное дело о сбыте наркотиков, сейчас фигуранты заключены под стражу, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, три жителя Подмосковья от 26 до 39 лет в подмосковной деревне Бирлово перегородили дорогу иномарке. После чего представились полицейскими и вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей "за непривлечение к уголовной ответственности ... за незаконный оборот наркотиков". "Потерпевшие попытались скрыться от злоумышленников, однако те произвели несколько выстрелов из травматического оружия по их автомобилю. Испугавшись, граждане передали нападавшим часть требуемой суммы в размере 650 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе областного главка МВД РФ. В ведомстве также отметили, что полицейские установили и задержали подозреваемых в вымогательстве на трассе "Москва – Дмитров – Дубна", заблокировав их автомобиль. В машине обнаружены и изъяты травматический пистолет, патроны..., фальшивые служебные удостоверения, а также два свёртка с неизвестным веществом. "Изъятые документы и порошок направлены на исследование. Также в ходе личного досмотра и обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство - ред.)", - добавили в пресс-службе. Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье задержали лже-полицейских

В Подмосковье задержали троих мужчин, вымогавших 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МВД России
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое полицейских с фальшивыми удостоверениями вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей в Подмосковье, чтобы не возбуждать уголовное дело о сбыте наркотиков, сейчас фигуранты заключены под стражу, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, три жителя Подмосковья от 26 до 39 лет в подмосковной деревне Бирлово перегородили дорогу иномарке. После чего представились полицейскими и вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей "за непривлечение к уголовной ответственности ... за незаконный оборот наркотиков".
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"Потерпевшие попытались скрыться от злоумышленников, однако те произвели несколько выстрелов из травматического оружия по их автомобилю. Испугавшись, граждане передали нападавшим часть требуемой суммы в размере 650 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе областного главка МВД РФ.
В ведомстве также отметили, что полицейские установили и задержали подозреваемых в вымогательстве на трассе "Москва – Дмитров – Дубна", заблокировав их автомобиль. В машине обнаружены и изъяты травматический пистолет, патроны..., фальшивые служебные удостоверения, а также два свёртка с неизвестным веществом.
"Изъятые документы и порошок направлены на исследование. Также в ходе личного досмотра и обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство - ред.)", - добавили в пресс-службе.
Фигуранты заключены под стражу.
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