https://ria.ru/20231108/zazherzhanie-1908233141.html

В Подмосковье задержали лже-полицейских

В Подмосковье задержали лже-полицейских - РИА Новости, 08.11.2023

В Подмосковье задержали лже-полицейских

Трое полицейских с фальшивыми удостоверениями вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей в Подмосковье, чтобы не возбуждать уголовное дело о сбыте... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:25

2023-11-08T18:25

2023-11-08T18:25

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое полицейских с фальшивыми удостоверениями вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей в Подмосковье, чтобы не возбуждать уголовное дело о сбыте наркотиков, сейчас фигуранты заключены под стражу, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, три жителя Подмосковья от 26 до 39 лет в подмосковной деревне Бирлово перегородили дорогу иномарке. После чего представились полицейскими и вымогали у пассажира и водителя 1,5 миллиона рублей "за непривлечение к уголовной ответственности ... за незаконный оборот наркотиков". "Потерпевшие попытались скрыться от злоумышленников, однако те произвели несколько выстрелов из травматического оружия по их автомобилю. Испугавшись, граждане передали нападавшим часть требуемой суммы в размере 650 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе областного главка МВД РФ. В ведомстве также отметили, что полицейские установили и задержали подозреваемых в вымогательстве на трассе "Москва – Дмитров – Дубна", заблокировав их автомобиль. В машине обнаружены и изъяты травматический пистолет, патроны..., фальшивые служебные удостоверения, а также два свёртка с неизвестным веществом. "Изъятые документы и порошок направлены на исследование. Также в ходе личного досмотра и обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство - ред.)", - добавили в пресс-службе. Фигуранты заключены под стражу.

https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html

https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия