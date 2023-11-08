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Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии - РИА Новости, 08.11.2023
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21:58 08.11.2023 (обновлено: 21:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zavod-1908273460.html
Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии
Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии - РИА Новости, 08.11.2023
Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии
Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя в России, никогда не владела заводом Fruko Schulz в Чехии, в связи с чем и продавать его не может, рассказали РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:58
2023-11-08T21:59
экономика
чехия
россия
украина
ladoga
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя в России, никогда не владела заводом Fruko Schulz в Чехии, в связи с чем и продавать его не может, рассказали РИА Новости в пресс-службе импортера. Ранее в среду агентство ЧТК со ссылкой на директора завода и владельца 10% его акций Йозефа Неедлы сообщила, что российская компания Ladoga в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов до конца этого года продаст свой чешский завод Fruko Schulz в городе Йиндржихув-Градец (на юге страны), в котором она владеет 90% акций. "Компании ничего не принадлежит в Чехии, Ladoga не является владельцем завода Fruko Schulz и соответственно продавать там ничего не может. Чешское предприятие является давним и надежным партнёром компании Ladoga – поставщиком ликеров под брендом Fruko Schulz. Йозефа Неедлы мы знаем как директора предприятия, но никак прокомментировать его слова не можем", - заявили там. При этом компания планирует импортировать 600 тысяч литров продукции под брендом Fruko Schulz до конца года. В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллионов литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.
https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html
https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html
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экономика, чехия, россия, украина, ladoga
Экономика, Чехия, Россия, Украина, LADOGA
Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии

Компания Ladoga заявила, что не владеет заводом Fruko Schulz в Чехии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь магазине
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя в России, никогда не владела заводом Fruko Schulz в Чехии, в связи с чем и продавать его не может, рассказали РИА Новости в пресс-службе импортера.
Ранее в среду агентство ЧТК со ссылкой на директора завода и владельца 10% его акций Йозефа Неедлы сообщила, что российская компания Ladoga в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов до конца этого года продаст свой чешский завод Fruko Schulz в городе Йиндржихув-Градец (на юге страны), в котором она владеет 90% акций.
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"Компании ничего не принадлежит в Чехии, Ladoga не является владельцем завода Fruko Schulz и соответственно продавать там ничего не может. Чешское предприятие является давним и надежным партнёром компании Ladoga – поставщиком ликеров под брендом Fruko Schulz. Йозефа Неедлы мы знаем как директора предприятия, но никак прокомментировать его слова не можем", - заявили там.
При этом компания планирует импортировать 600 тысяч литров продукции под брендом Fruko Schulz до конца года.
В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллионов литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.
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