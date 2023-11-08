Компания Ladoga опровергла сообщения о наличии завода в Чехии
Компания Ladoga заявила, что не владеет заводом Fruko Schulz в Чехии
Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя в России, никогда не владела заводом Fruko Schulz в Чехии, в связи с чем и продавать его не может, рассказали РИА Новости в пресс-службе импортера.
Ранее в среду агентство ЧТК со ссылкой на директора завода и владельца 10% его акций Йозефа Неедлы сообщила, что российская компания Ladoga в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов до конца этого года продаст свой чешский завод Fruko Schulz в городе Йиндржихув-Градец (на юге страны), в котором она владеет 90% акций.
"Компании ничего не принадлежит в Чехии, Ladoga не является владельцем завода Fruko Schulz и соответственно продавать там ничего не может. Чешское предприятие является давним и надежным партнёром компании Ladoga – поставщиком ликеров под брендом Fruko Schulz. Йозефа Неедлы мы знаем как директора предприятия, но никак прокомментировать его слова не можем", - заявили там.
При этом компания планирует импортировать 600 тысяч литров продукции под брендом Fruko Schulz до конца года.
В 2022 году завод Fruko-Schulz произвел 3,18 миллионов литров спиртных напитков, что на 9% меньше, чем годом ранее. Почти 27% этого объема было отправлено на экспорт. Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия, на которую пришлось 64,6% объема экспорта, далее идут Словакия, Китай, Болгария и Тайвань. В целом в 2022 году фирма экспортировала алкоголь в 31 страну.