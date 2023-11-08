https://ria.ru/20231108/zaderzhanie-1908143581.html

В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете

В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 08.11.2023

В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете

Неадекватный мужчина с мачете напал на правоохранителей в подмосковных Люберцах, те открыли огонь и задержали агрессора, которым оказался местный житель с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:14

2023-11-08T14:14

2023-11-08T14:20

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Неадекватный мужчина с мачете напал на правоохранителей в подмосковных Люберцах, те открыли огонь и задержали агрессора, которым оказался местный житель с судимостью за грабеж, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня в Люберцах мужчина с мачете на улице напал на правоохранителей. Им пришлось применить табельное оружие, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за грабеж", - сказал собеседник. В соцсетях появилось видео с инцидентом. На нем мужчина с мачете переходит дорогу по зебре и машина, поворачивая направо, сбивает его. Мужчина вскакивает и бросается на двух полицейских, те в ответ стреляют, он падает. При этом автомобиль, развернувшись, возвращается к перекрестку.

люберцы

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

люберцы, московская область (подмосковье), происшествия