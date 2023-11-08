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В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете
В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 08.11.2023
В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете
Неадекватный мужчина с мачете напал на правоохранителей в подмосковных Люберцах, те открыли огонь и задержали агрессора, которым оказался местный житель с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:14
2023-11-08T14:14
2023-11-08T14:20
люберцы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Неадекватный мужчина с мачете напал на правоохранителей в подмосковных Люберцах, те открыли огонь и задержали агрессора, которым оказался местный житель с судимостью за грабеж, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня в Люберцах мужчина с мачете на улице напал на правоохранителей. Им пришлось применить табельное оружие, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за грабеж", - сказал собеседник. В соцсетях появилось видео с инцидентом. На нем мужчина с мачете переходит дорогу по зебре и машина, поворачивая направо, сбивает его. Мужчина вскакивает и бросается на двух полицейских, те в ответ стреляют, он падает. При этом автомобиль, развернувшись, возвращается к перекрестку.
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люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
Люберцы, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете
В Люберцах задержали мужчину с мачете, который напал на правоохранителей
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Неадекватный мужчина с мачете напал на правоохранителей в подмосковных Люберцах, те открыли огонь и задержали агрессора, которым оказался местный житель с судимостью за грабеж, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня в Люберцах мужчина с мачете на улице напал на правоохранителей. Им пришлось применить табельное оружие, мужчину задержали. Им оказался местный житель, ранее судимый за грабеж", - сказал собеседник.
В соцсетях появилось видео с инцидентом. На нем мужчина с мачете переходит дорогу по зебре и машина, поворачивая направо, сбивает его. Мужчина вскакивает и бросается на двух полицейских, те в ответ стреляют, он падает. При этом автомобиль, развернувшись, возвращается к перекрестку.