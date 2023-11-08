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Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров

Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров - РИА Новости, 08.11.2023

Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:11

2023-11-08T02:11

2023-11-08T13:54

культура

государственный театр киноактера

россия

анатолий яббаров

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru.Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. В кино дебютировал в 1964 году в драме "Жили-были старик со старухой". Наиболее известен по ролям в фильмах "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971), "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах "Фурцева" и "Заложники любви".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

государственный театр киноактера, россия, анатолий яббаров