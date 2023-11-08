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Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров - РИА Новости, 08.11.2023
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Культура
 
02:11 08.11.2023 (обновлено: 13:54 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/yabbarov-1908054347.html
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров - РИА Новости, 08.11.2023
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров
Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:11
2023-11-08T13:54
культура
государственный театр киноактера
россия
анатолий яббаров
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru.Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. В кино дебютировал в 1964 году в драме "Жили-были старик со старухой". Наиболее известен по ролям в фильмах "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971), "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах "Фурцева" и "Заложники любви".
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государственный театр киноактера, россия, анатолий яббаров
Культура, Государственный театр киноактера, Россия, Анатолий Яббаров
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров

На 87-м году жизни умер Анатолий Яббаров, известный по "Джентльменам удачи"

© Мосфильм (1971)Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из фильма Джентльмены удачи
© Мосфильм (1971)
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru.
Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.
Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. В кино дебютировал в 1964 году в драме "Жили-были старик со старухой". Наиболее известен по ролям в фильмах "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971), "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах "Фурцева" и "Заложники любви".
 
КультураГосударственный театр киноактераРоссияАнатолий Яббаров
 
 
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