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Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров - РИА Новости, 08.11.2023
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров
Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:11
2023-11-08T02:11
2023-11-08T13:54
культура
государственный театр киноактера
россия
анатолий яббаров
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный по фильму "Джентльмены удачи", умер на 87-м году жизни, сообщил портал kino-teatr.ru.Уточняется, что актер ушел из жизни 6 ноября. Причина смерти не называется.Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. В кино дебютировал в 1964 году в драме "Жили-были старик со старухой". Наиболее известен по ролям в фильмах "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971), "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977). С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В 2011 году снимался в сериалах "Фурцева" и "Заложники любви".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный театр киноактера, россия, анатолий яббаров
Культура, Государственный театр киноактера, Россия, Анатолий Яббаров
Умер актер из "Джентльменов удачи" Анатолий Яббаров
На 87-м году жизни умер Анатолий Яббаров, известный по "Джентльменам удачи"