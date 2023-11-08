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Замглавы МВД Дагестана не признал вину в получении взяток
Замглавы МВД Дагестана не признал вину в получении взяток - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МВД Дагестана не признал вину в получении взяток
Замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:29
2023-11-08T14:29
2023-11-08T14:43
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов не признал вину в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте."Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - ответил Исмаилов на вопрос судьи.Исмаилову и его подчиненному, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгату Абдулгапурову, предъявлены обвинения в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (п.п. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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происшествия, россия, москва
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Замглавы МВД Дагестана не признал вину в получении взяток
Замглавы МВД Дагестана не признал вину во взятках и превышении полномочий