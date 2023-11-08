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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 08.11.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в среду назначенный украинским властями глава городской военной администрации РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:00
2023-11-08T17:00
2023-11-08T17:00
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в среду назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале."В городе раздалось несколько мощных взрывов", - написал Мрочко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы
Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы