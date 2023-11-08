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Павильон "Виноделие России" на ВДНХ посетили более 150 тысяч человек

Павильон "Виноделие России" на ВДНХ посетили более 150 тысяч человек - РИА Новости, 08.11.2023

Павильон "Виноделие России" на ВДНХ посетили более 150 тысяч человек

С 4 ноября, момента открытия международной выставки-форума "Россия", павильон "Виноделие России" посетили более 150 тысяч человек, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:03

2023-11-08T17:03

2023-11-08T18:03

выставка-форум "россия"

россия

москва

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. С 4 ноября, момента открытия международной выставки-форума "Россия", павильон "Виноделие России" посетили более 150 тысяч человек, рассказали РИА Новости организаторы павильона. По их словам, только 7 ноября ознакомиться с российскими винами пришли около 15 тысяч посетителей, а за первую половину сегодняшнего дня — примерно две тысячи человек.В павильоне представлены 16 производителей из разных винодельческих регионов России. Лидеры по покупательскому интересу — "Два Петра", "Аратти", "Собер Баш", "Цимлянское", "Дом Захарьиных". Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

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Павильон "Виноделие России" на ВДНХ Павильон "Виноделие России" на ВДНХ 2023-11-08T17:03 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, выставка-форум "россия", общество