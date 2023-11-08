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Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят бурятскими блюдами

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят бурятскими блюдами - РИА Новости, 08.11.2023

Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят бурятскими блюдами

На выставке "Россия" на ВДНХ посетителей угостят бурятскими национальными блюдами - буузами и хушуурами, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T07:41

2023-11-08T07:41

2023-11-08T07:41

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УЛАН-УДЭ, 8 ноя – РИА Новости. На выставке "Россия" на ВДНХ посетителей угостят бурятскими национальными блюдами - буузами и хушуурами, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "На ВДНХ в "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль. Бурятия представит угощения для гостей выставки "Россия". Попробовать блюда национальной кухни можно будет на протяжении всей работы выставки с ноября по апрель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в День региона 15 ноября планируется проведение гастрономического представления. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая. "Все это будет сопровождаться рассказами о быте и традициях нашего народа, чтобы гости могли проникнуться нашей историей и понять, что даже форма буузы – это определенный символ", - приводятся в сообщении слова председателя комитета внешних связей минэкономики Бурятии Игоря Хальбаева. Отмечается, что фестиваль бурятской кухни пройдет 15 ноября с 12.00 до 14.30 по московскому времени в "Доме российской кухни" (ВДНХ, проспект Мира, д. 119, вблизи стр. 66). Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. По данным пресс-службы правительства Бурятии, в первый день работы павильон Бурятии посетило 140 тысяч человек.

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общество, выставка-форум "россия", россия, москва, вднх