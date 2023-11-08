Рейтинг@Mail.ru
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:21 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vyplaty-1908210019.html
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы - РИА Новости, 08.11.2023
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы
В Московской области в 2023 году около девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:21
2023-11-08T17:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
социальные выплаты
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году около девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Ее (выплату - ред.) могут получить семьи, которые живут в браке свыше 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье",– сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что заявление на выплату необходимо подать один раз на подмосковном портале госуслуг. Затем выплата будет поступать автоматически. По информации пресс-службы, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет – шесть тысяч рублей, 60 лет – семь тысяч рублей, 65 лет – восемь тысяч рублей, 70 лет и более – девять тысяч рублей. В 2024 году на услугу предусмотрено порядка 64,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904141011.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, социальные выплаты, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Социальные выплаты, Людмила Болатаева

Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году около девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Ее (выплату - ред.) могут получить семьи, которые живут в браке свыше 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье",– сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что заявление на выплату необходимо подать один раз на подмосковном портале госуслуг. Затем выплата будет поступать автоматически.
По информации пресс-службы, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет – шесть тысяч рублей, 60 лет – семь тысяч рублей, 65 лет – восемь тысяч рублей, 70 лет и более – девять тысяч рублей. В 2024 году на услугу предусмотрено порядка 64,4 миллиона рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года
20 октября, 14:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоСоциальные выплатыЛюдмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала