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Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы - РИА Новости, 08.11.2023
Около 9 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплату к годовщине свадьбы
В Московской области в 2023 году около девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:21
2023-11-08T17:21
2023-11-08T17:21
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году около девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Ее (выплату - ред.) могут получить семьи, которые живут в браке свыше 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье",– сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что заявление на выплату необходимо подать один раз на подмосковном портале госуслуг. Затем выплата будет поступать автоматически. По информации пресс-службы, размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет пять тысяч рублей, 55 лет – шесть тысяч рублей, 60 лет – семь тысяч рублей, 65 лет – восемь тысяч рублей, 70 лет и более – девять тысяч рублей. В 2024 году на услугу предусмотрено порядка 64,4 миллиона рублей.
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московская область (подмосковье), общество, социальные выплаты, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Социальные выплаты, Людмила Болатаева