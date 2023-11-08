Рейтинг@Mail.ru
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:01 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vyplaty-1908202957.html
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты контрактникам, принимающим участие в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:01
2023-11-08T17:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
сво
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880010699_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ea818b447301c01f2a94dd535efd092a.jpg
ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты контрактникам, принимающим участие в СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. Также губернатор предложил изменить условия получения указанной выплаты. Предлагается отменить пункт, где указано, что гражданин должен быть прописан на территории региона. "Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты", – сказал Артамонов. В пресс-службе рассказали, что данную инициативу рассмотрят депутаты на внеочередной сессии областного парламента 10 ноября.
https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880010699_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2f2a7ad880999ad8b8424fcad913586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, общество, сво, социальные выплаты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, СВО, Социальные выплаты

Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты контрактникам, принимающим участие в СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Также губернатор предложил изменить условия получения указанной выплаты. Предлагается отменить пункт, где указано, что гражданин должен быть прописан на территории региона.
"Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты", – сказал Артамонов.
В пресс-службе рассказали, что данную инициативу рассмотрят депутаты на внеочередной сессии областного парламента 10 ноября.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области
26 октября, 17:17
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоСВОСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала