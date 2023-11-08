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Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Липецкий губернатор предложил выплачивать бойцам СВО 250 тысяч рублей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты контрактникам, принимающим участие в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:01
2023-11-08T17:01
2023-11-08T17:01
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты контрактникам, принимающим участие в СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. Также губернатор предложил изменить условия получения указанной выплаты. Предлагается отменить пункт, где указано, что гражданин должен быть прописан на территории региона. "Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты", – сказал Артамонов. В пресс-службе рассказали, что данную инициативу рассмотрят депутаты на внеочередной сессии областного парламента 10 ноября.
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липецкая область, игорь артамонов, общество, сво, социальные выплаты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, СВО, Социальные выплаты