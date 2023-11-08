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В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах
В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 08.11.2023
В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия России получила заявление от Москвы на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:33
2023-11-08T12:33
2023-11-08T12:35
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России получила заявление от Москвы на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ в 2024 году, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. "Что касается Москвы и ДЭГа - да, думаю, что Москва будет применять ДЭГ (на выборах президента РФ). Центральная избирательная комиссия собирает заявления (от регионов)", - сказал Булаев в ходе заседания комиссии. По словам Булаева, заявление от Москвы по применению дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента РФ в 2024 году поступило в Центральную избирательную комиссию. "Мы будем этот вопрос рассматривать и принимать коллегиальное решение", - добавил он.
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РИА Новости
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политика, россия, николай булаев, цик рф, москва
Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ, Москва
В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах
Булаев: в ЦИК поступило заявление Москвы на применение ДЭГ на выборах президента
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России получила заявление от Москвы на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ в 2024 году, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
"Что касается Москвы и ДЭГа - да, думаю, что Москва будет применять ДЭГ (на выборах президента РФ). Центральная избирательная комиссия собирает заявления (от регионов)", - сказал Булаев в ходе заседания комиссии.
По словам Булаева, заявление от Москвы по применению дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента РФ в 2024 году поступило в Центральную избирательную комиссию.
"Мы будем этот вопрос рассматривать и принимать коллегиальное решение", - добавил он.
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