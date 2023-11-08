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В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах

В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 08.11.2023

В ЦИК получили заявление от Москвы на ДЭГ на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия России получила заявление от Москвы на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:35

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России получила заявление от Москвы на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ в 2024 году, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. "Что касается Москвы и ДЭГа - да, думаю, что Москва будет применять ДЭГ (на выборах президента РФ). Центральная избирательная комиссия собирает заявления (от регионов)", - сказал Булаев в ходе заседания комиссии. По словам Булаева, заявление от Москвы по применению дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента РФ в 2024 году поступило в Центральную избирательную комиссию. "Мы будем этот вопрос рассматривать и принимать коллегиальное решение", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, николай булаев, цик рф, москва