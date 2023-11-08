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Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов
Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов - РИА Новости, 08.11.2023
Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов
Аудитория сервиса ВТБ Онлайн до конца 2023 года может приблизиться к 17 миллионам пользователей с учетом мобильного приложения на Android и веб-версии, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:20
2023-11-08T14:20
2023-11-08T14:20
втб
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Аудитория сервиса ВТБ Онлайн до конца 2023 года может приблизиться к 17 миллионам пользователей с учетом мобильного приложения на Android и веб-версии, сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По данным пресс-службы ВТБ, количество пользователей ВТБ Онлайн с начала года выросло на 10%, превысив 16,5 миллиона человек. Из них аудитория веб-версии увеличилась на 59%, составив 5,6 миллиона человек. На сегодняшний день пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 миллионов раз в месяц.
https://ria.ru/20231026/perevody-1905337406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия