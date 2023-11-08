https://ria.ru/20231108/vtb-1908145171.html

Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов

Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов - РИА Новости, 08.11.2023

Аудитория ВТБ Онлайн до конца года может вырасти до 17 млн клиентов

Аудитория сервиса ВТБ Онлайн до конца 2023 года может приблизиться к 17 миллионам пользователей с учетом мобильного приложения на Android и веб-версии, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:20

2023-11-08T14:20

2023-11-08T14:20

втб

россия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Аудитория сервиса ВТБ Онлайн до конца 2023 года может приблизиться к 17 миллионам пользователей с учетом мобильного приложения на Android и веб-версии, сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По данным пресс-службы ВТБ, количество пользователей ВТБ Онлайн с начала года выросло на 10%, превысив 16,5 миллиона человек. Из них аудитория веб-версии увеличилась на 59%, составив 5,6 миллиона человек. На сегодняшний день пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 миллионов раз в месяц.

https://ria.ru/20231026/perevody-1905337406.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия