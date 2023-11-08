Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ
Кличко: власти, забрав военный НДФЛ, показывают, что не могут финансировать ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины не справились с финансированием армии.
Ранее в среду председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.
"Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин", - написал Кличко. По словам мэра, соответствующее решение "особенно ударит" по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.
Как пишет украинское издание "Страна", в соответствии с законопроектом местные бюджеты остаются без налога на доходы физических лиц с военных, начиная с последнего квартала текущего года. Украинское правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем, инициировавшим данный законопроект, предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты. В частности, на производство дронов и боеприпасов. Как указывает издание, Шмыгаль сообщил, что таким образом планируется получить около 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов) в следующем году.