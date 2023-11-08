Рейтинг@Mail.ru
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vsu-1908202536.html
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:59
2023-11-08T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_191:302:1749:1178_1920x0_80_0_0_ea04ff4f7e833548f2ebec31a9786eb4.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины не справились с финансированием армии. Ранее в среду председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны. "Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин", - написал Кличко. По словам мэра, соответствующее решение "особенно ударит" по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета. Как пишет украинское издание "Страна", в соответствии с законопроектом местные бюджеты остаются без налога на доходы физических лиц с военных, начиная с последнего квартала текущего года. Украинское правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем, инициировавшим данный законопроект, предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты. В частности, на производство дронов и боеприпасов. Как указывает издание, Шмыгаль сообщил, что таким образом планируется получить около 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов) в следующем году.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586560638_0:159:2019:1674_1920x0_80_0_0_4d4edf0a3b565ca6434e89b75aa3ef7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ

Кличко: власти, забрав военный НДФЛ, показывают, что не могут финансировать ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины не справились с финансированием армии.
Ранее в среду председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.
"Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин", - написал Кличко. По словам мэра, соответствующее решение "особенно ударит" по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.
Как пишет украинское издание "Страна", в соответствии с законопроектом местные бюджеты остаются без налога на доходы физических лиц с военных, начиная с последнего квартала текущего года. Украинское правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем, инициировавшим данный законопроект, предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты. В частности, на производство дронов и боеприпасов. Как указывает издание, Шмыгаль сообщил, что таким образом планируется получить около 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов) в следующем году.
Государственные флаги в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины
6 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий КличкоСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала