https://ria.ru/20231108/vsu-1908202536.html

Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ

Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023

Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:59

2023-11-08T16:59

2023-11-08T16:59

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины не справились с финансированием армии. Ранее в среду председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщила, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны. "Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин", - написал Кличко. По словам мэра, соответствующее решение "особенно ударит" по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета. Как пишет украинское издание "Страна", в соответствии с законопроектом местные бюджеты остаются без налога на доходы физических лиц с военных, начиная с последнего квартала текущего года. Украинское правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем, инициировавшим данный законопроект, предложило перераспределить военные НДФЛ на оборону, а не в местные бюджеты. В частности, на производство дронов и боеприпасов. Как указывает издание, Шмыгаль сообщил, что таким образом планируется получить около 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов) в следующем году.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, виталий кличко, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины