https://ria.ru/20231108/vsu-1908199496.html

СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков

СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков - РИА Новости, 08.11.2023

СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков

Американская газета Washington Post пишет о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:52

2023-11-08T16:52

2023-11-08T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. "В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины... Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру", - говорится в статье. По мнению авторов материала, источником негатива служат не только неудачи на поле боя, но и переключение международного внимания на конфликт на Ближнем Востоке, а также разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительной помощи Украине. Кроме того, издание отмечает признаки борьбы в верхних эшелонах власти, с чем связывают недавнюю отставку бывшего командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Как отмечают журналисты, Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты относят недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. "Политические разногласия еще больше омрачили настроение граждан Украины, и без того печальное из-за... военных неудач", - говорится в статье. Ранее Залужный признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато