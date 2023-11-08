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СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vsu-1908199496.html
СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков
СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков
Американская газета Washington Post пишет о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:52
2023-11-08T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. "В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины... Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру", - говорится в статье. По мнению авторов материала, источником негатива служат не только неудачи на поле боя, но и переключение международного внимания на конфликт на Ближнем Востоке, а также разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительной помощи Украине. Кроме того, издание отмечает признаки борьбы в верхних эшелонах власти, с чем связывают недавнюю отставку бывшего командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Как отмечают журналисты, Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты относят недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. "Политические разногласия еще больше омрачили настроение граждан Украины, и без того печальное из-за... военных неудач", - говорится в статье. Ранее Залужный признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ сообщили об упадке духа на Украине из-за неудач ВСУ и борьбы политиков

WP: на Украине растет раскол в обществе и на фронте из-за политиков и неудач ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
«
"В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины... Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру", - говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному
Вчера, 16:03
По мнению авторов материала, источником негатива служат не только неудачи на поле боя, но и переключение международного внимания на конфликт на Ближнем Востоке, а также разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительной помощи Украине. Кроме того, издание отмечает признаки борьбы в верхних эшелонах власти, с чем связывают недавнюю отставку бывшего командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.
Как отмечают журналисты, Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты относят недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
"Политические разногласия еще больше омрачили настроение граждан Украины, и без того печальное из-за... военных неудач", - говорится в статье.
Ранее Залужный признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 ноября, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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