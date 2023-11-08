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Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 08.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
16:21 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vstrecha-1908187934.html
Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой
Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 08.11.2023
Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Гаванской международной выставке-ярмарке, презентовал регион, а также провел ряд встреч по вопросам... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:21
2023-11-08T16:21
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Гаванской международной выставке-ярмарке, презентовал регион, а также провел ряд встреч по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества области с Кубой, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. "Павел Малков и представители рязанской делегации приняли участие в тридцать девятой Гаванской международной выставке-ярмарке "FIHAV 2023", которая по значимости входит в тройку наиболее успешных профильных мероприятий в Латинской Америке. Губернатор также принял участие в бизнес-форуме "Россия-Куба", где состоялась презентация Рязанской области, и провел ряд деловых встреч, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что на выставке Рязанская область представила промышленный потенциал региона, продукцию ведущих рязанских производителей. Это лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, продукты питания, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, продукция для сельскохозяйственных работ. "В рамках серии деловых встреч губернатор Павел Малков обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с Кубой, взаимодействия в сферах образования, туризма и других направлениях… Макрорегион Латинской Америки и Карибского бассейна, куда входит Куба, включен в Экспортную стратегию Рязанской области в качестве одного из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности", - подчеркивает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что состоялись встречи с послом Российской Федерации в Республике Куба Виктором Коронелли, торговым представителем России в Республике Куба Сергеем Балдиным, вице-премьером Республики Куба – министром внешней торговли и инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом, президентом Торговой палаты Кубы Антонио Луисом Каррикарте Корона. Между рязанским агентством развития бизнеса и торговой палатой Кубы подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, представители рязанского бизнеса провели переговоры с потенциальными кубинскими партнерами.
https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой

Рязанский губернатор Малков провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Гаванской международной выставке-ярмарке, презентовал регион, а также провел ряд встреч по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества области с Кубой, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
"Павел Малков и представители рязанской делегации приняли участие в тридцать девятой Гаванской международной выставке-ярмарке "FIHAV 2023", которая по значимости входит в тройку наиболее успешных профильных мероприятий в Латинской Америке. Губернатор также принял участие в бизнес-форуме "Россия-Куба", где состоялась презентация Рязанской области, и провел ряд деловых встреч, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на выставке Рязанская область представила промышленный потенциал региона, продукцию ведущих рязанских производителей. Это лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, продукты питания, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, продукция для сельскохозяйственных работ.
"В рамках серии деловых встреч губернатор Павел Малков обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с Кубой, взаимодействия в сферах образования, туризма и других направлениях… Макрорегион Латинской Америки и Карибского бассейна, куда входит Куба, включен в Экспортную стратегию Рязанской области в качестве одного из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности", - подчеркивает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что состоялись встречи с послом Российской Федерации в Республике Куба Виктором Коронелли, торговым представителем России в Республике Куба Сергеем Балдиным, вице-премьером Республики Куба – министром внешней торговли и инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом, президентом Торговой палаты Кубы Антонио Луисом Каррикарте Корона. Между рязанским агентством развития бизнеса и торговой палатой Кубы подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, представители рязанского бизнеса провели переговоры с потенциальными кубинскими партнерами.
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