Рязанский губернатор провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой
Рязанский губернатор Малков провел встречи по вопросам сотрудничества с Кубой
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в Гаванской международной выставке-ярмарке, презентовал регион, а также провел ряд встреч по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества области с Кубой, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
"Павел Малков и представители рязанской делегации приняли участие в тридцать девятой Гаванской международной выставке-ярмарке "FIHAV 2023", которая по значимости входит в тройку наиболее успешных профильных мероприятий в Латинской Америке. Губернатор также принял участие в бизнес-форуме "Россия-Куба", где состоялась презентация Рязанской области, и провел ряд деловых встреч, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставке Рязанская область представила промышленный потенциал региона, продукцию ведущих рязанских производителей. Это лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, продукты питания, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, продукция для сельскохозяйственных работ.
"В рамках серии деловых встреч губернатор Павел Малков обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с Кубой, взаимодействия в сферах образования, туризма и других направлениях… Макрорегион Латинской Америки и Карибского бассейна, куда входит Куба, включен в Экспортную стратегию Рязанской области в качестве одного из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности", - подчеркивает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что состоялись встречи с послом Российской Федерации в Республике Куба Виктором Коронелли, торговым представителем России в Республике Куба Сергеем Балдиным, вице-премьером Республики Куба – министром внешней торговли и инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом, президентом Торговой палаты Кубы Антонио Луисом Каррикарте Корона. Между рязанским агентством развития бизнеса и торговой палатой Кубы подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, представители рязанского бизнеса провели переговоры с потенциальными кубинскими партнерами.