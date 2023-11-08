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Володин пригрозил перевоспитать недисциплинированных депутатов - РИА Новости, 08.11.2023
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15:30 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html
Володин пригрозил перевоспитать недисциплинированных депутатов
Володин пригрозил перевоспитать недисциплинированных депутатов - РИА Новости, 08.11.2023
Володин пригрозил перевоспитать недисциплинированных депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил отправить депутатов, которые не соблюдают дисциплину, на перевоспитание в правительство, где их будут "встречать,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:30
политика
вячеслав володин
александр куренков (мчс)
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил отправить депутатов, которые не соблюдают дисциплину, на перевоспитание в правительство, где их будут "встречать, болтая, не слушая". "Обращаю внимание тех, кто в это время в зале болтает, министра не слушает. Завтра вас делегируем работать в министерство, будете приходить, и вас будут также встречать, болтая, не слушая. Это отсутствие политической культуры, давайте ее совершенствовать. У нас много пришли работать с правительства министры, заместители министра работают. Также обратный процесс будет, поэтому те, кто болтает и не очень дисциплину соблюдает, на перевоспитание пойдете в правительство", - сказал Володин в ходе пленарного заседания с участием главы МЧС Александром Куренковым. Спикер Госдумы отметил, что заместители министра, люди в погонах, любят дисциплину и сами дисциплинированы. "У нас реально складываются очень хорошие отношения с министерством. И сегодня мы слышали ответы не только министра, но и его заместителей. Нам это тоже важно было услышать", - отметил Володин.
https://ria.ru/20230927/volodin-1898951829.html
https://ria.ru/20230624/gosduma-1880147722.html
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политика, вячеслав володин, александр куренков (мчс), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Вячеслав Володин, Александр Куренков (МЧС), Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Володин пригрозил перевоспитать недисциплинированных депутатов

Володин пригрозил отправить недисциплинированных депутатов на перевоспитание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил отправить депутатов, которые не соблюдают дисциплину, на перевоспитание в правительство, где их будут "встречать, болтая, не слушая".
"Обращаю внимание тех, кто в это время в зале болтает, министра не слушает. Завтра вас делегируем работать в министерство, будете приходить, и вас будут также встречать, болтая, не слушая. Это отсутствие политической культуры, давайте ее совершенствовать. У нас много пришли работать с правительства министры, заместители министра работают. Также обратный процесс будет, поэтому те, кто болтает и не очень дисциплину соблюдает, на перевоспитание пойдете в правительство", - сказал Володин в ходе пленарного заседания с участием главы МЧС Александром Куренковым.
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Спикер Госдумы отметил, что заместители министра, люди в погонах, любят дисциплину и сами дисциплинированы.
"У нас реально складываются очень хорошие отношения с министерством. И сегодня мы слышали ответы не только министра, но и его заместителей. Нам это тоже важно было услышать", - отметил Володин.
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ПолитикаВячеслав ВолодинАлександр Куренков (МЧС)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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