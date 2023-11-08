Экономия воды позволит бороться с маловодьем Волги, заявили в Татарстане
Минэкологии Татарстана: экономия воды позволит бороться с маловодьем Волги
© iStock.com / IKvyatkovskayaРека Волга
© iStock.com / IKvyatkovskaya
Река Волга. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Только максимальная экономия в расходовании водных ресурсов и строгое соблюдение правил их использования могут способствовать решению проблемы маловодья бассейна Волги, заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
Шадриков в среду выступил на совещании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на тему "Пути решения проблемы маловодья бассейна реки Волги, а также соблюдения требований законодательства в водоохранных зонах".
"Просим строго соблюдать правила использования водных ресурсов, которые были приняты давным-давно, о которых мы говорили не раз. Умнейшие люди создавали Волжско-Камский каскад и, соответственно, умнейшие ученые принимали эти правила использования водных ресурсов", - цитирует выступление Шадриков его пресс-служба.
Министр предложил с максимальной экономией подойти к расходованию водных ресурсов. По его словам, проблема охватывает около 10 миллионов жителей пяти регионов России, расположенных на берегах Куйбышевского водохранилища, причем 52% площади этого крупнейшего в Евразии водохранилища приходится на Татарстан.
Он отметил, что создана специальная рабочая группа, куда вошли представители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Например, в этом году, учитывая маловодность, в период половодья Татарстан предлагал ограничить длительность рыбной полки, что позволило бы сохранить результаты нереста Куйбышевского водохранилища, а также наполнить его на летний период. Также в течение всего летнего периода Татарстан от имени пяти субъектов России выступал с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы в целях экономии водных ресурсов. Письма с предложениями были направлены в Росводресурсы, Минприроды и правительство России.
Министр экологии Татарстана подчеркнул, что уровень водохранилища – это еще и судоходство, внутренний туризм, развитие "Великого Волжского пути". "С максимальной экономией мы должны срабатывать все гидроузлы, потому что мы должны заполнить Куйбышевское водохранилище к следующему весеннему половодью. По нашим прогнозам, мы на полтора метра недозаполняем", - отметил он.
Минэкологии Татарстана уже не раз озвучивало свои предложения по решению проблемы. Это снижение сбросных расходов и наполнение в период половодья водохранилищ Волжско-Камского каскада до нормального подпорного уровня, доработка и утверждение правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ, строительство низконапорных гидроузлов для возможности накопления водных ресурсов на летний период, а также увеличение регулирующей емкости Волжско-Камского каскада путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра.